SUTRA ĆU KONTAKTIRATI ADVOKATICU! Nakon brutalnog sukoba Maje i Aleks, HITNO se oglasila Slovenka! Progovorila i o AFERI BUJANOVAC

Danima unazad, Belu kuću tresu skandalozni sukobi između Maje Marinković, Aleks Nikolić, a sada se tim povodom oglasila i Slovenka Nikolić.

Slovenkom Nikolić, koja je bila upletena u ceo ovaj sukob, tvrdi da je Majine uvrede ni malo ne dotiču.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Ne dotiče me to. Ja sam bila javna ličnost 20 godina. Nazovite bilo koga i pitajte da li će vam reći za mene "Ta je Lola bila ovo, ta je Lola bila ono", nećete čuti to ni od koga. Ja sam dostojanstveno ušla u svoj posao i dostojanstveno izašla, sa razlogom bolesti mog deteta. Drugo, ja sam 11 godina sa gospodom Bogom sama i sa mojom decom. Mene ne mogu da dotaknu njene reči - rekla je Slovenka, pa je na pitanje kako reaguje na uvrede koje su upućene na račun Jelene, rekla:

- Ona da zna kakva je Jelena, ona njeno ime ne bi uzimala u usta. Da ona zna da Jelena ima dva crna pojasa, ona bi prećutala. Ne bi se oni mnogo zaj**avali sa Aleksandrom, a ni sa mnom. A to što govori Aleksandri, ona jeste bila tih 15 dana u Bujanovcu. Neka se ispitaju te koje su bile dve tri godine, ona je dete bila i vratila se. Mnoge su bile po godinu i dve - odgovorila je Aleksandrina mama.

foto: Printscreen Zadruga

Slovenka je otkrila i da li će se zbog ovih uvreda obratiti sudu:

- Ja imam dva brata advokata, imam njenu drugaricu advokata, mog prijatelja. Da vam kažem nešto, kažem ajde vernik sam i kažem: "Pusti budaletine nek im Bog da pameti". Kako kaže gospod Bog u svetom pismu: "Nemoj sine ništa raditi, prepusti sve meni", pa se sve nekako držim toga. Razgovaraću večeras i sutra sa njenom advokaticom i sa starijom ćerkom, dogovorićemo se, ukoliko bude trebalo do tužbe da ide, neka ide. Ja više ne mogu od sekiracije da ispravljam krive Drine. Ne pogađa me kad kažu to mom detetu, jer znam da nije to radila, jer da je radila imala bi vile i kamione. Moje dete je odgojeno kao princeza u kavezu .Najbolje je da moje dete bude samo tamo, to je najbolje što se tiče svega - zaključila je Slovenka.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji