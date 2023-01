"MLAĐE KOLEGE SU POPLJUVALE NAŠ RAD, GAZE PO NAMA" Maja Marijana besna, NE DOZVOLJAVA da se presnimavaju njene pesme! LUPILA RAMPU

Maja Marijana besna je na mlađe kolege koji presnimavaju velike hitove. Iako su neki snimili kavere od njenih numera, ona kaže da je odbila da da svoju dozvolu.

- Moje pesme su jako kvalitetne, te pesme su radili veliki majstori i jako je ružno što ih presnimavaju. Sad kada bih počela da nabrajam koji su to majstori radili pesme, to je zaista katasrofalno, to je kao da uzmete sliku vrhunskog slikara i dođe neki omladinac koji naslika to isto - kaže pevačica za Grand magazin i dodaje:

foto: Ana Paunković

- Mi smo svi uložili veliki trud i rad oko tih pesama. Znate i sami kako sve to ide, sada je lako jer vlada era interneta i informacija. Tada nije bilo toga i morao si da se potrudiš da nešto ispromovišeš. Baš skoro su me neki pitali da li mogu da presnime jednu pesmu, ja sam im rekla da ne može. Kada su me putali zbog čega, rekla sam im da ni ja to ne radim i da ne želim da mi kvare moje delo.

Maja ističe da svako treba da peva svojim glasom i da karijeru treba da gradi na svojim, a ne na tuđim pesmama i da je to najbolji put za njene mlađe kolege.

- Ne razumem kako oni to tako rade i to ne podržavam. To je nepoštovanje kolega i bukvalno su se popljuvali po našem radu. Ne može tako, mora da se ide stepenik po stepenik. Na početku je to išlo uživo, posle toga nisam imala niša protiv. Ali sada snimaju sve u studiju, pa urade celu produkciju i kažu moja nova pesma, bukvano gaze po nama - zakčljučila je Maja.

Kurir.rs/ Grandonline

