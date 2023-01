OGLASIO SE VOJAŽ NAKON SAOBRAĆAJNE NESREĆE Fotografijom uznemirio sve, a sada otkrio detalje nemilog događaja:"Moja ekipa i ja..."

Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vest da je mladi reper, Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž doživeo saobraćajnu nesreću, a on se sada oglasio i progovorio o detaljima nemilog događaja.

Name, Vojaž je otkrio da udes nije doživeo on, nego čovek kog su zatekli na ulici, a on i njegovi prijatelji su mu ukazali potrebnu pomoć.

- Nisam ja imao udes nego vozilo ispred mene. Moja ekipa i ja smo pomogli čoveku koji je imao udes. Napisam sam "Hvala Bogu" jer niko nije povređen - rekao je mladi reper i dodao:

- Vozite oprazno - završio je Vojaž svoju objavu na Instagramu uz emotikom srca.

