VELIKA ISPOVEST MARKA ĐEDOVIĆA Progovorio o zadrugarima, poslu, POROCIMA, a onda spomenuo Milana Miloševića: STVARI SE MENJAJU

Bivši rijaliti učesnik i novi voditelj Zadruge, Marko Đedović progovorio je o nekadašnjem voditelju Milanu Miloševiću koji je nedavno napustio televziju "Pink".

Naime, Đedović je sada jedan od voditelja, a u intervjuu je istakao da se ni sa kim nije "otimao", pa ni sa kolegom Milanom Miloševićem.

- Što se tiče promena pozicija na Pinku i toga ko sad koju emisiju vodi, ja moram da kažem da niko nije ni na čije mesto došao. Stvari se jednostavno menjaju. Mnogi pišu da sam ja Milanu zauzeo mesto, ali to nije tačno. Nismo mi u trolejbusu pa da neko nekome da može da zauzme mesto, niti bilo ko bilo koga menja. Nismo svi isti. Svako ima svoje. Ako ćemo da budemo pismeni i normalni, hajde da još jednom razgraničimo da se niko ni za šta nije otimao. Ja imam jedno radno mesto, i sada ovo drugo. Poenta je u tome što ja mogu mnogo štošta i tako je kako je. Majka me je rodila za sve! Radim isto kao i ranije, samo sam shvatio da je bilo dosta mog učešća, i dalje sam sa njima, ali sedim na drugom mestu. Tamo se osećam kao domaćin, kao da sam u svojoj kući. Ovo i jeste moja kuća. Ne mislim samo na Zadrugu, već na mesto gde radim i zadovoljan sam. Pratio sam i dok nisam ušao ovako kao voditelj i zato dobro znam šta se dešava. Sve je spontano i ne možemo da znamo šta će dalje da se dešava. Gledam na zadrugare kao na svoje goste i to je to - rekao je Marko, pa se dotakao i trenutnih aktuelnosti:

- Od ovih dešavanja sada najinteresantniji su mi Kulići. Cela situacija sa njima. Posle njih idu Zvezdan i Anđela, gledao sam šta rade na žurci. Bilo mi je sumnjivo kako se Aleksandra i Zvezdan posmatraju, ne znam šta će tu biti. Anđela je meni priznala da nikad nikoga nije volela kao Zvezdana, tako da se do kraja tek očekuje haos. Biće tu svašta. Cara i njegov harem i da ne pominjem. Uvek su interesantni - priča Marko.

Đedović je takođe progovorio i o svojim porocima.

- Poroci su mi cigarete i alkohol, ali u rijalitiju nikad nisam pio. Popio sam dva puta pivo i tu sam se zaustavio. Nisam zavisnik, mogu bez svega toga, ali ne želim da ostavim. Naravno, alkohol popijem kad izađem u grad sa društvom. Jednom sam se čak i kladio sa jednim drugom da mogu da ostavim cigarete odmah. Tri meseca nisam zapalio, nisam čak ni krišom samo da bih pokazao da nisam zavistan od tih stvari. Mogu bez svega toga, mogu i bez hrane ako treba, ili da sve svedem na minimum.

