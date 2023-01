LUNA ĐOGANI UPUTILA BRUTALNU PORUKU MAJI! Oplela po Marinkovićki, a onda se ubacila Stanija i spomenula SLOBU - NASTAO MUK

Luna Đogani, koja je nekada bila učesnica Zadruge, gde je doživela maltene istu sudbinu kao Maja Marinković, kada je umešala prste u Slobin brak, sada je tokom gostovanja kod Ognjena Amidžića iznela svoje mišljenje o kontroverznoj starleti.

- Šta bi rekla i koji bi savet dala Maji Marinković - bilo je pitanje za Lunu.

foto: prinstcreen Amidži sou

- Da ne ulazi više u rijaliti nego da se pozabavi svojoj glavom, iznutra, dovoljno se promenila spolja, lepa je, sada da poradi više na unutrašnjosti - rekla je Đoganijeva, a potom prokomentarisala učešće svog brata Adama Đoganija:

- Dopada mi se, on ne voli da se nameće, ne radi stvari za kadar, to neko naziva dosadom i mračnim likom, on je takav, ne pripada tom haosu - rekla je Luna.

Šta misliš o Luni - bilo je pitanje za Staniju.

foto: prinstcreen Amidži sou

- Ja sam nju uvek gotivila. Dobro, uradila je grešku, napravila šta je uradila, ali to je daleko iza nas, ja sam uvek nju gotivila - rekla je Dobrojevićka.

- Ja znam to, stalno sam je napadala, ali znam kakav je čovek, drago mi je što sam je videla - rekla je Luna.

Kurir.rs/M.K.

