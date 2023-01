Travellandova ponuda povoljnih All inclusive hotela za leto u Grčkoj

Kome se ide na more? Do kraja januara specijalne ponude hotela za letnji odmor u Grčkoj!

Poznato je da turistička agencija “Travelland” pruža najveći izbor hotela u Grčkoj za odmor tokom leta. To je slučaj i sa predstojećom sezonom 2023. Neki od hotela se posebno izdvajaju iz ponude jer se na već snižene cene mogu obezbediti dodatni popusti ukoliko se izvrše rezervacije do kraja januara - Nikada nije prerano za pametne planove.

foto: Promo

Otvoreni bazen sa delom za decu, bazen samo za odrasle (18+ godina), zatvoreni bazen, dečije igralište, dečiji klub (za decu od 4-12 godina), spa centar, teren za tenis, košarku i fudbal, parking, mini market…samo su deo bogatog sadržaja koji pruža hotel Aristoteles Holidays Resort & Spa 4* lociran na 3km od mesta Ouranopolis. Na već povoljne cene - svega 179 evra po osobi za 4 noćenja od 1.5. možete ostvariti dodatni popust od 5% ukoliko svoje mesto rezervišete do 31.1.2023. Tokom maja moguć je boravak i na 5, 6, 7, 10 noćenja.

foto: Promo

Savršenu kombinaciju zelenog okruženja sa pogledom na more obezbedio je hotel Porto Rio 4*, koji je udaljen 8 km od Patrasa. Objekat se nalazi na samoj plaži. Suncobrani i ležaljke pored bazena i na plaži su besplatni za goste hotela. Uz all inclusive uslugu, boravak za 7 noćenja od 3. juna košta 309 evra, a za 10 noćenja 439 evra. Do 31.1 ostvarujete i dodatni popust od 5% za uplate u celosti.

foto: Promo

Jedan od hotela all inclusive usluge takođe smešten na privatnoj plaži u regiji Attica je Calamos Beach 3*sup . Turistima otvara svoja vrata 1.juna. Najniža cena za 10 noćenja je 389 evra po osobi tj 279 evra za 7 noćenja. Nije mali broj onih koji će već sada krenuti u planiranje letnjeg odmora, ili bar izabrati smeštaj jer kao iskusni putnici znaju da se ranim bukiranjem ostvaruju benefiti – dodatni popust od 5% za uplate u celosti do kraja januara.

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst