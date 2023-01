TEODORIN BRAT DONEO IZNENADNU ODLUKU! Nakon haosa zbog veze sa mladom Adrianom obratio se PORODICI: ŽIVITE ŽIVOTE DALEKO OD NAS!

Sava Džehverović, rođeni brat poznate pevačice Teodore Džehverović, i njegova trudna supruga oglasili su se nakon što su naišli na negativne komentare.

Njih dvoje su se obratili članovima porodice, sa kojima, po svemu sudeći, nemaju dobar odnos.

- Naš put nije bio lak, mnogo smo patili, ali smo na kraju opstali! Ovo je ono što nikada nisu uspeli da nam uzmu. Sve im je oprošteno, neka sad žive svoje živote daleko od nas! Znam da im sad nedostajemo. Posveta bivšoj porodici - stoji u opisu objave na Instagramu.

Džehverović je danas istakao da se oni ne obaziru na kritike.

- Iskreno, ne pratim Tviter niti šta se komentariše na toj mreži, koristim je samo za potrebe posla, ostalo me zaista ne zanima. Što se tiče tih komentara, nemam šta da kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ono što su mislili tada, kada smo nas dvoje počinjali, misliće i sada, a mi smo postigli ono što smo što smo hteli - uživamo u svojoj sreći, imamo familiju oko nas koja nas podržava, moju sestru, buduću tetku... Kakvi god da ste, ne možete sve da zadovoljite, sve i da ste najbolji na svetu - priča Sava za "Pink" i dodaje:

- Oko nas su ljudi koji nas vole i podržavaju. Bilo je trenutaka, kada je Teodora bila u "Zadruzi", kada smo preispitivali neke svoje odluke, to je sve normalno, ali danas toliku podršku imamo da... Imamo sijaset pozitivnih komentara, ljudi se oduševljavaju nama, pozitivno utičemo na njih. Svakako, ne očekujemo da ćemo imati podršku svih ljudi na ovom svetu. Neki će misliti da je to nenormalno, da nije OK, ja to razumem, ali mi smo opstali i radimo to što radimo, ostvarujemo svoje ciljeve i snove i, Bogu hvala, ide nam. Srećan sam zbog svega što nam se desilo, pogotovo u poslednjih godinu dana.

Podsetimo, on se prošle godine oženio 15 godina mlađom Adrianom Kadar, koja je imala 14 godina, a on 29 u trenutku kada su započeli vezu.

