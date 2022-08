BRAT TEODORE DŽEHVEROVIĆ ZAVEO JE ADRIJANU KAD JE IMALA 15 GODINA! Bio joj je profesor, izazvali su pometnju, a danas su u BRAKU!

Brat pevačice Teodore Džehverović - Sava, danas je oženjen blogerkom Adrianom Kadar, a njihova veza izazvala je brojne spekulacije.

Naime, Adriana je imala 15 godina kada je započela vezu sa tadašnjim profesorom Savom.

- Sava je tada još kao student, predavao francuski u mojoj školi, iako meni nikad nije predavao. Maštala sam da bi nekim slučajem naša veza u budućnosti bila moguća - rekla je jednom prilikom Adriana na temu njene i Savine ljubavi, međutim on nije ni naslućivao šta ona prema njemu oseća.

Sava se u školi, u kojoj je došao kao profesor na zameni, nije zadržao, pa je ubrzo otišao u Australiju. Međutim, on i Adriana ubrzo su počeli da se dopisuju, a njihov odnos se kroz određene teške momente kroz koje su prošli produbio.

- Adriana je očito bila zaljubljena u mene a meni razum nije dozvoljavao da se zaljubim. Što sam se vise odupirao, to je povezanost bila jača i u jednom trenutku sam odlučio da poslušam svoje srce i ne dozvolim razumu i društvu da ograničava moj život - izneo je jednom prilikom Sava.

Podsetimo, Sava je verio Adrianu na njen 18. rođendan, te zajedničke trenutke dele na društvene mreže. Nakon svadbe, Adriana je odgovarala na pitanja pratilaca gde je priznala kako sada gleda na komentare o razlici u godinama.

- Nisam se ja udala da bih ja bilo kome dokazala nešto, ljubav, ili bilo šta slično. Pre sam se nervirala oko tih "hejt" komentara i opterećivala sam se šta će ljudi da kažu i sve to. Sad, iskreno da kažem, baš me zabole, ali onako baš, zato što sam presrećna i zato što mi je tako lepo u svojoj koži. Sve ono o čemu sam sanjala mi se ostvarilo, boli me uvo za nekog tamo ko sedi za kompijuterom i piše hejt komentare - rekla je ona nakon venčanja.

