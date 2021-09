TEODORA PLAKALA ZBOG NINA: Mala Džehva na svadbu brata došla bez dečka, pa priznala kako se OSEĆA! Progovorila i mama GOCA!

Sava Džehverović venčao se dugogodišnjom izabranicom Adrianom Kadar, a sada su o tome progovorile njegova majka Goca i sestra Teodora.

Kako je Goca rekla, Adriana je kao stvorena za njihovu kuću.

"Bilo nam je prelepo, ovo je bila izuzetna svadba, veselo, lepo, raspoloženje na nivou, za sada smo presrećni. Imali smo mnogo teških trenutaka, to vrlo dobro znate, ovo smo dugo čekali. Oni su navikli da sam kritična, nekad preteram, ali slažemo se super, ona je devojka koja je stvorena za našu kuću", rekla je Goca.

"Bolja devojka za Savu ne postoji, to je kada Bog namesti da su stvoreni jedno za drugo, oni su primer toga da treba da se sretnu. Ona je u našoj kući kao da su se odavno venčali. Ona i ja smo pre svega drugarice. Sada Dada uzima prezime Džehverović, to mi je čudno, drago mi je što su pregurali, svi smo umorni, bilo je prelepo. Nismo stali, noge me bole", dodala je Teodora, koja na ovaj poseban događaj nije došla sa dečkom Ninom Čelebićem. On trenutno igra košarku u Brazilu, pa je razdvojen od devojke.

"Mnogo mi je krivo, kada je rekao da će otići u Brazil, pomislila sam kako neće doći na svadbu i tada sam plakala, krivo mi je što taj dan ne delimo zajedno, volim da je tu, ali na vezi smo sve vreme, kao da je tu, šaljemo sve", istakla je Džehverovićeva u "Premijeri".

"Vezali smo se, našla ljubav desila se u doba korone, ali Bog je namestio da smo godinu i par meseci bili sve vreme zajedno. Stavljam akcenat na poštenje i poštovanje, ja na tome mogu da mu se zahvalim. On je bio uz mene i ja moram da budem tu za njega", zaključuje Teodora.

