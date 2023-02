"BILA SAM BESNA KAO RIS" Cakana progovorila o navodima da njena majka gladuje! Pevačica svima JASNO stavila do znanja JEDNO

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana dugo je na estradnoj sceni, a sada je otkrila kako gleda na današnje muzičke trendove koji su danas aktuelni i osvrnula se na navode u medijima koji su je razbesneli.

- Od novijih pesama koja se definitivno izdvojila je „Ponoć“. To je jedna veoma lepa pesma. Prosto nemam puno vremena da slušam pesme, okupirana sam svojim albumom. Kada su nastupi u pitanju moram da kažem da ja pevam sve vrste muzike - rekla je Cakana i dodala:

- Ljudi mi nikada nisu tražili pesme skandaloznih tekstova, čudne ritmove niti one u kojima se potenciraju pare. Mislim da to neki pevači prosto nameću, svima je bitno da se nešto skače. „Ej dragi, dragi“ i danas je jedna od najslušanijih pesama. To je jedna posebna reakcija publike kao i „Srpkinja je mene majka rodila“ koja se sluša i među mladim pevačima.

Cakana je pevačica koja posebnu pažnju posvećuje stajlingu, pa je otkrila koliko novca troši na garderobu.

- Nekada sam mnogo novca trošila na garderobu i to što sam nekada kupovala nosim i dalje. Desi se da izdvojim neku količinu novca i odem da kupim neku stvar, ali samo ono što mi treba. Sada sam u fazi kada mi odgovara da nešto osmislim sama, postala sam kreativnija – kazala je pevačica.

Nedavno se u medijima pojavila vest da Cakanina majka gladuje, a ona je objasnila o čemu se zapravo radi.

- Bila sam besna kao ris. Smatram da su ti skandalozni naslovi toliko bedni i jadni. Moja majka ne gladuje, ona živi najnormalnije. Ona ima osamdeset godina i još uvek je na nogama. Moja braća, sestra i ja je veoma volimo i provodimo vreme sa njom.Ona uživa i prava je gospođa. Vređaju me i ponižavaju takve priče - izjavila je Cakana.

