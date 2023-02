NIJE MOGLA DA ZADRŽI SUZE! Goca Lazarević se slomila na delove na pomen pokojnog supruga, ridala uživo u emisiji

Foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

Pevačica Goca Lazarević i dalje pati zbog smrti pokojnog supruga koji je preminuo pre 12 ipo godina, a sada se rasplakala u emisiji uživo.

- Prvo sam zaplakala, a onda sam mogla da poletim, mislila sam da mogu da dosegnem nebo - rekla je Goca sa knedlom u grlu u emisiji "Magazin In".

- Toliko dugo ga nema i ti ga nisi i dalje prebolela? - začudila se voditeljka.

- Ne, nikada - rekla je Goca u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Goca je svojevremeno pričala da je pokojni suprug njena neprežaljena i najveća ljubav.

- Imala sam dve ljubavi, s jednim sam se rastala, a drugi je prerano otišao. Moja najveća ljubav - Branimir Vukićević - neprežaljena je ljubav. Umro je 2010. Nikada ga neću ni prežaliti. Za njim sam mnogo plakala, ali baš mnogo, godinama sam plakala. Znaš li kako sam prestala, naravno da ne znaš... Ljudi su počeli da mi govore da treba da me bude sramota, da sam imala dve velike ljubavi, a da mnoge žene ni za dva života ne mogu da dožive nijednu ljubav koja je slična kao jedna od tih mojih... Uvek sam se pitala da li mi je to nagrada ili kazna. Znam da je nagrada, ali ja to doživljavam kao kaznu", ispričala je Goca pre izvesnog vremena za "Kurir".

