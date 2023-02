"ZVEZDAN JE PIPKAO I MILOVAO MUŠKARCE" Šok tvrdnje Vesne Rivas, evo kog zadrugara je Slavnić hvatao za ZADNJICU!

Numerološkinja i rijaliti zvezda Vesna Rivas prokomentarisala je učešće Zvezdana Slavnića i šokirala tvrdnjama da Slavnić ima sklonosti ka muškom polu.

- On je jedna prefinjena, krimogena faca. Činjenica je da može u afektu sve da uradi, ali je i prefinjen. Tek će otvarati svoje ličnosti. Ne znam da li ste primetili na poslednjoj žurci, on je samo grlio, milovao, pipkao muškarce. Željan je ljubavi, traži ljubav. On je energetski vampir. Nikad ga nisam videla srećnijeg nego na žurci. Brendon skida bubicu, a ovaj njega zagrli, pa štipnu, pa za g*zu. Samo vratite film ono natezanje sa Carem, Car se us*o.- rekla je Rivasova.

Vesna je potom istakla da očekuje Zvezdanovu vezu sa muškarcem do kraja rijaltiija.

- Šou je počeo. On sebi već rezerviše sedmicu i osmicu, znači spreman je da uradi nešto zbog čega neće smeti na ulicu. On i nema gde da ode. On je željan ljubavi, nema veze da li sa muškarcem ili ženom. To je ono sledeće što čekam da pokaže Zvezdan. Čekam da krene neko od ovih dečaka, evo Brenda malo sa perikama, da bude okidač za to. On misli: "sve je rijaliti, sve mi se može, frajer sam", ali Ana mu smeta, ona ga blokira - rekla je Vesna za "Estradu bum".

