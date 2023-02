"ANASTASIJU I GUDELJA RAZDVAJAJU CRNOM MAGIJOM" Vesna Rivas kaže da par pored Nemanjine mame i sestre ima još jednog NEPRIJATELJA

Vesna Rivas, nekadašnja pevačica i rijaliti igrač, koja se već godinama bavi numerologijom, otkriva za nedeljnik Svet šta je po datumima rođenja predviđeno pojedinim poznatim parovima, ali i drugim javnim ličnostima. Kroz njen skener prošli su Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj, Rada Manojlović i Haris Brkić, ali i Milan Stanković Aca Lukas i Tanja Savić.

Anastasiji i Nemanji se pojavljuje beba, ali biće trzavica

foto: Printscreen Instagram, Nemanja Nikolić, EPA/Raul Caro

Anastasija i Nemanja su specifični. Oboje vodi energija avanturizma. Ona se jako zaljubila, i ona je njemu draga, ali imaju mnogo neprijatelja kojima oni kao spoj nisu mili. Ovo je težak period za vezivanje. Idu dva koraka napred, a sedam, osam unazad. Ima tu ljubavi, ali i tuge, depresije, česte su promene raspoloženja, protivljenja njegove porodice. On je takav momak da mu znači podrška porodice, biće tu teško usklađivanje. Ne vidim im jačanje odnosa. Pojavljuje mi se čak i beba uskoro, njihov zajednički život, venčanje, ali i tad bi bilo trzavica, promene raspoloženja. Biće tu svačega u ovoj godini. Stoji im potpis, ali on izaziva komplikacije. Ne osporavaju njihovu vezu najviše njegova majka i sestra. Anastasija u odnosu sa Nemanjom ima mnogo većeg neprijatelja koji je ili Ovan ili Škorpion, numerološka šestica, ta osoba stalno stoji sa strane, snima, posmatra, pravi blokove, crnu magiju da je razdvoji od njega. Veliki neprijatelj im je blizu.

Tanju Savić prokleo ljubavnik, zbog nje se odao porocima

foto: ATA images

Tanja Savić na auri nema magijskog delovanja. Kod nje ima lukavosti i neiskrenosti u okruženju, a to joj izaziva depresiju i tugu. Nema sreće u ljubavi, dugo, baš dugo će biti nesrećna na tom polju sve dok ne bude oprala karmu koju je sama stvorila. Nju prate suze i patnja momka kog je ostavila pre karijere. Tamo odakle je, ona je imala dečka sa kojim se zabavljala tri, četiri godine. Kad je ušla u takmičenje u Grandu, došla je kod tog dečka i rekla da se on ne uklapa u profil čoveka kakav joj treba. On je jako patio, bio nesrećan, odao se alkoholu i porocima. Te suze i njegove kletve je prate. Moraće da moli za oprost tog momka. Njoj je sve poljuljano, i u poslu i u porodici. Ljubav joj predstoji, biće to uniformisano lice ili neko ko radi u državnoj službi, ali glavne pare i uspeh joj dolaze kroz inostranstvo to preko velike vode.

Lukasu Sudbina mu vraća ženu iz prošlosti

foto: Damir Dervišagić

Ovo je jako težak period za Acu Lukasa. Nagomilalo se mnogo stresa, a sada je i na karmičkoj raskrsnici. Sustižu ga karmički dugovi i patnje, hronične bolesti, upale, infekcije, problemi sa želucem, sa crevima, organima za varenje, problemi sa bubrezima, šećerom, kao i sa nečim što je lomio, šaka ili stopalo. Njemu se gomila mnogo toga sve do juna. Do tada nema zezanja inače sledi pogoršanje. Isplivaće, ali nije za zajebanciju, mora da se leči. Imaće loša dešavanja u porodici, stopiran mu je novac, teško će da naplati. Ganja i neku papirologiju. U ljubavi ima dve žene koje su okrenute njemu, ali mu sudbina vraća ženu iz prošlosti. Krajem februara ili marta će se desiti taj povratak bivšoj. To mu donosi sreću, ali samo ako ode u inostranstvo, u neku zemlju koja je okružena vodom i ima veliku svetinju. Tamo mora da obavi crkveno venčanje. Njihovo žensko dete će biti jako srećno zbog toga. Bilo bi dobro da ode na Hilandar da prekine lošu karmu koja ga prati. Od jula je novi čovek, ali samo ako raskrsti sa svim problemima

Milan Stanković se vraća na scenu

foto: Privatna arhiva, Sonja Spasić

Milan Stanković ulazi u sudbinsku godinu. Od polovine juna do sledeće godine pravi velike promene. Jako je duhovan, okreće se religiji, astralnom svetu, čitanju, pevanju, izolovan je od gradske vreve. Druži se sa strancima. Možda će da slika, stvara. Specifičan je lik, jake energije. Mnogo će da uči ove godine. Ima jaku harizmu, interesantna jedinka, vidim mu povratak na javnu scenu, ali u duhovnom smislu, on je čista duša. Ljubav mu znači, ali nije srećan. On je bolje funkcionisao sa Radom, i to deset puta bolje u odnosu na Harisa.

Rada i Haris vole paralelni ljubavni život

foto: Damir Dervišagić

Od ljubavi Rade Manojlović i Harisa Berkovića neće biti ništa. Oni su pokušavali zajedno da rade neki posao, ali je tu nastao veliki blok. On je uložio i izgubio velike pare i zato se desio razdor. To im je velika opomena. Oni su par, ali samo za slikanje. Njoj sreća predstoji pored nekog mlađeg muškarca kog susreće kroz posao. Što se tiče Harisa, on ima drugu ljubav. Ta osoba je zauzeta ili ozbiljnija. Rade i Harisa zajedno u ljubavi nema ni na mapi. Ona je tužna i depresivna jer njoj ta ljubav treba. Specifične su im sudbine. Nju interesuju posao i ljubav, a on je pod porodičnim prokletsvom preko majke. Kako ona kaže tako je. Posle nje, tu je sestra ili tetka, neka bitna žena. On i Rada mogu da žive kao cimeri, da se pokrivaju, čudan su spoj. Rada vodi dupli, paralelni ljubavni život, ali i on. To im je savršeno.

