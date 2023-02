"KOLIKO SAM GLUPA, NIJE ČUDO ŠTO SAM PODSTANAR" Rada otpustila menadžera zbog PARA: Pre bih čuvala OVCE nego radila s njim

Rada Manojlović važi za jednu od najtraženijih pevačica, ali se stalno spekulisalo o tome da se nije skućila u Beogradu. Ona je nedavno prekinula saradnju sa dugogodišnjim menadžerom i sad joj taj posao obavlja rođena sestra Maja.

"Mene je tata vaspitavao da uvek prvo mislim da druge pa na sebe, sada ga kritikujem za to. Što da delim drugome više nego sebi, meni da ostaje manje, pričam o finansijama. Kad sabereš i oduzmeš, nije ni čudno što sam podstanar toliko dugo, s obzirom na to koliko sam glupa, od svega imam bar kola - rekla je Rada, koja je prekinula dugogodiš nju saradnju sa menadžerom.

- Što se tiče poslovnog odnosa, trajao je 15 godina i bilo je mnogo ružnih stvari, bila sam mnogo naivna, pogrešno sam procenila. Došla sam do te granice, da sam rekla sebi da bih se pre vratila kući i čuvala ovce, samo da ne radim sa prethodnim saradnicima. Neću ništa više pričati, nisam taj tip, čekam da vidim koliko će taj neko drugi da me nagazi. Nikad prva ne bih iznela kompromitujuće stvari u javnost. Te stvari mi utiču na elan, na volju. Šta sam sve saznala za mesec dana, bila sam jako utučena. Svako dobro ti želim, samo dalje od moje kuće. Kada to shvatiš na pragu 40. godine, meni dok dođe da presečem, ta odluka traje dugo - rekla je pevačica.

Rada već godinama nastupa maltene svaki drugi dan, kako u inostranstvu, tako i kod nas, te ne čudi zbog čega je toliko razočarana jer je mnogo novca izgubila. Protekli vikend je pevala u Nemačkoj, i polako se oporavlja od skandala sa bivšim menadžerom.

- Bilo je lepo u Minhenu na nastupu. Trebalo je da pevam sa Jovanom Perišićem, ali se on razboleo. Bilo je ljudi svih uzrasta, opšte narodno veselje. Jedino me letovi umaraju, ali to je neophodno. Pripremam svašta, sad radim za sebe, ne za drugog i imam vetar u leda. Sa sestrom radim. Ranije sam išla na nastupe umorna, a sad sam srećna - zaključila je Rada, kojoj je sada sestra Marija menadžer.

