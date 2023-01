ANASTASIJI DŽABA SVE! Gudeljke ŽALE za Sanjom Vučić, neće Cecinu ćerku za SNAJKU! Sukob SVE ŽEŠĆI, mali im i stadion: ŠOK DETALJI

Netrpeljivost ženskog dela porodice Gudelj prema Anastasiji Ražnatović i dalje traje! Najnovija dešavanja u Španiji samo pokazuju da rasplet ovog sukoba nije ni na vidiku, iako se ćerka Svetlane Cece Ražnatović u javnosti svim silama trudi da pokaže drugačije.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, ATAImages

Kako Kurir Stars saznaje od dobroobaveštenog izvora, Olivera i Vanja Gudelj još uvek su protiv Nemanjine veze sa Anastasijom i svim srcem navijaju da se on pomiri sa svojom bivšom devojkom Sanjom Vučić, koju obožavaju. Da su njihovi odnosi i dalje odlični, uprkos raskidu, moglo se zaključiti i prošlog vikenda, a povod je bio Oliverin rođendan.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Sanja je javno uputila čestitku majci svog bivšeg dečka i ostavila komentar ispod Vanjine fotografije kojom je ona majci izjavila ljubav povodom rođendana. Za razliku od Sanje, Anastasijina čestitka je izostala, pa na Instagramu nismo mogli da vidimo da je pevačica u subotu uputila neku lepu reč majci svog dečka, što su svi očekivali, s obzirom na to da ona priča kako je u fantastičnim odnosima s njom.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Instagram

- Nemanjina majka Olivera je u subotu slavila rođendan. Čestitke su stizala sa svih strana: od porodice, prijatelja i fanova. Ona je sve poruke koje je dobila podelila s pratiocima na svom storiju, ali je poruka od Anastasije izostala. Ražnatovićka se nijednom rečju nije oglasila na mrežama, što je sve šokiralo, posebno ako se ima u vidu da ona priča da je između njih sve u redu. Nisu se ni videle tog dana, iako je i Anastasija trenutno u Španiji.

foto: Printscreen Instagram, Nemanja Nikolić, EPA/Raul Caro

Ipak, jedna čestitka se posebno izdvojila, a to je ona koju je uputila Sanja Vučić. Ona je ispod fotografije koju je objavila Vanja u komentarima ostavila zaljubljene emotikone i srca, uz kratku poruku: "Schatjes" (duše, ljubavi, drage, prim. aut.). To samo pokazuje da njih dve i dalje obožavaju svoju nesuđenu snajku Sanju i da svim srcem žele da se Nemanja pomiri s njom. One to nikad nisu ni krile, a poznato je i da obe na Instagramu i dalje prate bivšu "uraganku", dok su Anastasiju odavno otpratile - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Iako je Nemanjin otac Nebojša nedavno pokušao da pomiri suprugu i ćerku sa Anastasijom, ta misija se ipak pokazala kao bezuspešna, a još jedan dokaz za to je i fudbalska utakmica u Sevilji, kojoj su, baš na Oliverin rođendan, prisustvovale i Vanja i Anastasija.

1 / 14 Foto: Printscreen/Instagram

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Kurir je već pisao o haosu koji je nastao između Gudeljevih i Anastasije na fudbalskom prvenstvu u Kataru, ali i odbijanju ove porodice da dođu na proslavu Sv. Nikole u porodičnu kuću Ražnatovića na Dedinju.

foto: Kurir

Kurir.rs/E.K.

Bonus video:

00:18 Gudelj stigao na rođendan devojke Anastasije