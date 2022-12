BUKTI RAT PRIJATELJA! Ražnatovići pozvali Gudelje na KRSNU SLAVU, oni ODBILI: Anastasiji poslali BRUTALNU PORUKU, slika sve govori

Porodica Nemanje Gudelja odbila je poziv Anastasije Ražnatović da na Svetog Nikolu dođu u Beograd i prisustvuju proslavi krsne slave Ražnatovića.

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, Anastasija je preko Nemanje uputila poziv njegovoj majci Oliveri i sestri Vanji da dođu u Beograd i da u porodičnom domu Ražnatovića na miru porazgovaraju o svemu i reše nesuglasice koje imaju između sebe već nekoliko meseci.

foto: Nemanja Nikolić, EPA/Raul Caro, Printskrin/Instagram

One su ovaj poziv kategorički odbile, a istog dana su na svojim društvenim mrežama podelile i zajedničku fotografiju sa intimne porodične večere, koju je najpre objavila jedna od Nemanjinih fan stranica. Na toj fotografiji se osim njih dve nalaze i sam Nemanja, fudbalerov otac Nebojša, kao i brat Dragi.

- Anastasija se radovala proslavi Svetog Nikole u svom domu. Nadala se da će moći da prisustvuje i Nemanja, ali joj je odmah rekao da ni on ni njegov brat neće moći da dođu jer imaju obaveza oko fudbalskih klubova u kojima igraju. To ju je rastužilo, ali ga je onda zamolila da on u ime njene porodice i njeno lično pozove Oliveru i Vanju da dođu u Beograd. Smatrala je da je to idealna prilika da porazgovaraju o svemu i reše sve probleme koji su nastali između njih, a zbog kojih je njoj mnogo krivo. Nadala se da će oni prihvatiti taj poziv i da će ponovo posetiti njen dom, u kojem su proveli prijatne trenutke u maju ove godine, kada su prisustvovali i proslavi njenog rođendana. Međutim, oni ne samo što su taj poziv odbili nego su joj preko sina poručili i da više ne pokušava da s njima kontaktira i da je s njima završila za sva vremena. I Nemanji je bilo krivo zbog toga, ali nije hteo da se zamera porodici, koja mu je na prvom mestu i iznad svega - priča naš izvor.

1 / 8 Foto: Printscreen/Instagram

- Anastasiji je jako neprijatno zbog svega, a posebno što je priča o tome da je porodica njenog dečka više ne podnosi dospela u medije. Mislila je da će zbog njihovog sina oni hteti da javno demantuju te priče, kao što je i ona uradila. Ipak, oni ne samo da to nisu uradili već su tog dana, njoj iz inata, na društvenim mrežama podelili zajedničku fotografiju sa intimne porodične večere. Zbog toga je bila jako neraspoložena tokom cele večeri, a da je ljuta, videlo se i prilikom njenog dolaska u kuću na Dedinju, odakle je pravo iz automobila uletela u kuću bez poziranja foto-reporterima, kao što je to ranije bio slučaj - završava naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, ATAImages

Kurir.rs/E.K.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:06 Anastasija stigla na krsnu slavu