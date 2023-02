UPOZNAJTE PORODICU TRANSRODNE ZVEZDE GRANDA! Evo ko je pevačici NAJVEĆA PORDŠKA!

Transrodnu pevačicu iz Slovenije Alinu Juhart publika je upoznala ove sezone u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“.

Ona je neverovatnom životnom pričnom i iskrenošću oduševila region, a pre dve nedelje se u drugom krugu pojavila i njena porodica.

Alinu su iz bekstejdža bodrili otac, brat, snajka i bratanica, a ona je priznala da im je njihova podrška najvažnija.

Njen otac uspeo je da se obrati žiriju i gledaocima, a dve rečenice koje je kroz suze izgovorio izazvale su lavine emocija kod gledalaca.

- Pozdravljam vas sve, znam da je teško, ali navijamo za našeg čoveka. Mi se nadamo da će proći u treći krug, navijamo, ali joj najviše u životu želimo zdravlje, sreću i ljubav – poručio je Alinin tata sa suzama u očima.

Podsetimo, u prvoj ispovesti za Granda, Alina je otvoreno govorila o tome da je izgubila majku još dok je bila dete, a da su joj otac i brat kroz život veliki osnonac i podrška i da su je prihvatili onakvu kakva jeste.

- Majka mi je umrla kad mi je bilo pet godina, tako da sam ostala sa bratom i tatom. Oni su alfa mužjaci, pravi muškarci i njima je to bio šok, ali me toliko vole da su to prihvatili. Moja majka još dok je bila trudna je osećala da ću biti devojčica, ali bilo je drugačije, pa je htela da mi da pronađe posebno ime, jer je osećala da ću biti nešto posebno. I eto, sad ima devojčicu, ženu, kraljicu - rekla je ona nedavno.

