RODIO SE SIN MALI GOSPODIN! Sloba Radanović postao ponosni otac, a suprugu častio skupocenim poklonom! OGLASILA SE I LEPA BRENA

Pevač Sloba Radanović postao je srećni otac malog Damjana. Ekipa Kurir TV srela je Slobu na putu ka bolnici kada je išao po svog sina i suprugu Jelenu i nija skidao osmeh sa lica.

Na pitanje kako se trentno oseća, ponosni otac je odgovorio:

- Nikad Bolje!

Ispred bolnice pojavila se i Lepa Brena, a razlog njene posete bolnici jeste problem sa nogom koji na sreću nije ozbiljan.

- Ja sam kontrol frik. Čim malo nešto osetim odmah idem na kontrolu, ali biće sve super - rekla je Brena.

Damjanova majka i Slobina supruga Jelena otrkila je šta par planira po povratku kući, kao i kojim "majčinske dužnostima" namerava da nauči Slobu.

- Prvo idemo u crkvu da se zahvalimo. Sloba je sve spremio do detalja. Dečju sobu, krevetac, sve. Naučiću ga svemu. Nije do sad menjao pelene, ali sad će. Nije to nikakva nauka. To samo možeš da nećeš, a ko neće obično kaže da ne ume. Ja sam već iskusna majka tako da verujem da neće biti problema - rekla je Jelena koja iz prvog braka ima dvoje dece, a jedno od njih je došlo u porodilošte kao Slobina pratnja.

Na pitanje da li je istina da je Sloba častio Jelenu skupocenim nakitom ona je odgovorila:

- Ne znam šta je za koga skupoceno, ali istina je da mi je kupio nakit.

