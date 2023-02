MILAN STANKOVIĆ NEPREPOZNATLJIV! Isplivao snimak gde peva sa koleginicom, pevač sada izgleda potpuno DRUGAČIJE (VIDEO)

Pevač Milan Stanković pojavio se u javnosti posle duge ilegale, a snimak sa lica mesta osvanuo je na društvenim mrežama.

Milan Stanković se odavno potpuno povukao iz javnosti, a ni na društvenim mrežama nije aktivan. Sad je iznenadio mnoge kad se pojavio na nastupu koleginice Vesne Zmijanac, pa je sa njom pevao u duetu.

Stanković je grlio Vesnu, zajedno su izveli numeru Dina Merlina "Bosnom behar probeharao", a izgleda mnogo drugačije od izdanja na koje nas je navikao.

Duga kosa vezana u rep, te brkovi i brada, odlikuju njegov sadašnji izgled, a primetno je i da je nabacio nekoliko kilograma.

Podsetimo, Saša Popović je nedavno za "Kurir" priznao ko ga je u dosadašnjoj karijeri najviše razočarao, pa je spomenuo Milana Stankovića.

- Milan Stanković. Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: "Čekaj, imamo mi pravog kandidata" i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: "Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu - rekao je tad Saša, a onda objasnio šta se desilo.

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: "Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor." Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: "Direktore, ja neću da budem zbog toga i toga" - zaključio je Popović.

