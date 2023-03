SAŠA POPOVIĆ OTKRIO TAJNU ŽIRIJA ZVEZDA GRANDA! Ovu metodu koristi kad nastane haos i svađe: Nekad bude baš čupavo!

Članovi žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" neretko se sukobljavaju zbog različitih mišljenja. Ipak, koliko god da je tenzija velika zbog borbe oko kandidata, članovi popularne ekipe uspevaju da uvek izglade odnose, a sve zahvaljujući kreativnom direktoru "Granda" Saši Popoviću, koji ima samo jedan recept za smirenje - pauzu na snimanju.

- Kad se ozbiljno posvađamo napravimo pauzu, odemo da jedemo. Jedna emisija se snima po šest-sedam, nekad i osam sati, nekad i kad se ozbiljno posvađamo u pauzi sve sredimo i smirimo - otkrio je Popović u emisiji "Zvezde Granda Specijal“, a Marija Šerifović se sa osmehom nadovezala: "Da padne pritisak i tenzija, ali nekad baš zna da bude čupavo"!

Kako je učešće u najgledanijem muzičkom šouu podiglo popularnost svih članova žirija, voditelja je zanimalo da li se neko od njih uzvezdio.

- Nemamo mi to između nas, to nije inteligentno. Sve su to ostvareni ljudi, to su prvenstveno bile kolege moje majke, sve ih znam odmalena, čak sam u početku Šabanu, Ani i Bosancu persirala, tako sam osećala da treba, sada je to drugačije - istakla je Marija.

