LJUBAVNA PRIČA DEJANA MATIĆA: Godinama su u braku, oženio je dva puta, ovo je SUPRUGA sa kojom ima dvoje dece!

Saša i Dejan Matić, mnogima omiljeni pevači, a definitivno najpoznatiji blizanci sa naših prostora, osim uspešne karijere, uspeli su da izgrade i srećne porodice, te se Saša danas može pohvaliti brakom koji traje dve decenije, dok su Dejan i Jelena Matić zajedno upola manje.

foto: Dragan Kadić

Jelena i Dejan upoznali su se 2011. godine, na slavi kod prijatelja. Neko vreme su se družili, ali se prijateljstvo ubrzo pretvorilo u ljubav.

Venčali su se u julu 2012. godine, prvo u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a zatim su sklopili i građanski brak.

Nedugo zatim dobili su sina Zorana, koji nosi ime Dejanovog i Sašinog oca. Drugi sin Konstantin rođen je 2015. godine.

foto: Printscreen

Jelena se svojevremeno pojavila u spotu za pesmu „Ona je moja“ i pobrala brojne komplimente. Ipak, nije želela da se dalje eksponira u javnosti, a Matići već godinama žive na relaciji Beč‒Beograd.

Pevač se trudi da, kada je kod kuće, sinovima bude maksimalno posvećen.

foto: Kurir televizija

- Supruga je stalno sa njima i već su malo oguglali na njen povišen ton. Uspeo sam i ja da izgradim autoritet, a kako mi je to pošlo od ruke, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikada povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u retkim trenucima. Kada ih ja kaznim, to znači da su baš prevršili svaku meru ‒ iskren je Dejan, prenosi "Hello".

Upućeni tvrde da su dečaci nasledili maminu lepotu i tatinu muzikalnost, a popularni pevač tim povodom je izjavio:

‒ Pomoći ću im ako odluče da se profesionalno bave muzikom. Mislim da će to biti jedan odličan porodični orkestar.

foto: Kamarad produckija

Kurir.rs/Blic

