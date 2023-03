PEVAČICA ŽESTOKO NAPLJUVALA ŽIRI BEOVIZIJE: Pustili su loše pesme i izvođače u finale KAKO NE BI BILO KONKURENCIJE LUKI BLEKU

Kao što je već Kurir preneo, pevačica Maja Nikolić udarila je na pobedničku pesmu Beovizije nazivajući je satanističkom i mračnom. Dotakla se i nastupa za koji smatra da je kopija nastupa velike svetske zvezde sa Gremija. Takođe, upozorila je da je pesma "Samo mi se spava" Luke Bleka ritual prizivanja đavola.

Međutim, pevačica se tu nije zaustavila, već je u svom uključenju u emisiji Puls Srbije napala i žiri za koji tvrdi da nije dovoljno stručan.

- Dobijate žiri koji je apsolutno nestručan i nekvalitetan. Žiri u kome ne može da bude Slobodan Veljković Cobi, ko je uopšte Cobi. Ne može da bude Lena Kovačević koja je pritom neuspešna džez pevačica, koja je pritom i jako tanka i bleda džez pevačica. Zna se ko su džez pevači u Srbiji. Lena nema ni jednu nagradu na nekom festivalu, nema evropsko iskustvo i tek treba da se ostvari. Ona je pokušaj džeza. Tu je i Nevena Božović koja od njih troje najbolje peva, ali je opet mlada devojka koja je 2 puta učestvovala na Evroviziji i ostvarila jako loše rezultate - rekla je pevačica i dodala:

foto: Kurir televizija

- Jedina osoba koja ima karijeru, legitimitet i znanje je Aleksandar Saša Lokner. Ove tri osobe ne mogu da ocenjuju ni Maju Nikolić, ni Zejnu, ni Tijanu Dapčević, ni jednu osobu jer svi mi pevamo bolje od njih. Pritom, afirmirani pevači sa nagradama iza sebe, nisu prošli u finale i nisu im valjale pesme jer su pustili loše pesme i loše izvođače koji pevaju u svojoj sobi i koji mogu da drže samo koncerte na ulici. Zašto su svi oni prošli u finale, kako ne bi bili konkurencija lošoj pesmi koja je pobedila.

Pevačica se osvrnula potom na pitanje voditelja Ivana Gajića i otkrila ko joj je od ostalih takmičara najviše zapao za oko, ali i ko je po njenom mišljenju trebao da bude taj koji bi predstavljao Srbiju na budućoj Evroviziji.

- Nikada se nisam oglašavala kada je kvalitet u pitanju i kada pobedi neko ko ima stvarno dobru pesmu kao što je to Zejna ili Princ od Vranja odnosno Stefan. Naravno pored njih je bilo dosta divnih pesama. Publika je izglasala Princa kao pobednika i pesmu "Cvet sa Istoka" koja podseća na "Lane moje", jedan fantastiča etno, jer je Srbija zemlja etna. Niko ne zna da Princ ima 3 oktave raspon glasa i da je na Bugarskom "The Voice" najveća zvezda. Bukvalno je histerija gde god da se on pojavi kao kada dođe Zdravko Čolić. Dečko je briljirao, ima talenat ko Toše Proeski i to mogu samo da čuju oni koji se razumeju u muziku. Zejna je razvalila energijom, pesmom i nastupom - istakla je pevačica.

