"MI SE MNOGO ŽALIMO KAO NACIJA!" Luka Blek odgovorio na uvrede Ace Lukasa i Maje Nikolić: STARIJU SU, NORMALNO DA NE RAZUMEJU!

Ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji, Luka Blek, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je otkrio se dotakao raznih pitanja koje interesuju javnost.

Naime, on je najpre naveo da trenutno ima toliko obaveza, da nema vremena ni za odmor.

- Ja ništa ne postavljam na društvenim mrežama jer ne mogu da stignem da postavim, možda se odatle i vidi da nemam vremena. Imam puno obaveza i puno kreativnog rada što je za mene vrlo bitno. Jedva čekam da još više uđem u tu mašinu i smišljam stvari koje će biti zanimljive - naveo je pevač.

Voditelj se dotakao perioda pre Beovizije i Lukine i prijave i upitao da li je verovao u pobedu ili je samo hteo da se predstavi publici u najboljem svetlu Srbiji i izgradi svoj put kasnije.

- Mislim da sam se najviše fokusirao na sebe kao umetnika. Nisam preterano razmišljao o pobedi ili reklamiranju sebe. Ali sam mislio da ću sa tim superstejdžom na RTS moći da napravim nešto o čemu sam sanjao. Tako da nisam mnogo razmišljao o pobedi dok ljudi nisu pokazali jako lepu inicijativu da me podrže i dok nisam dobio toliko lepih reči gde sam onda osetio neko zajedništvo i bio sam u fazonu da ja stvarno želim da predstavljam ove ljude i da pobedim. Onda se desilo da sam pobedio gde smo i sada - istakao je pevač.

Pevač se potom osvrnuo na prošlogodišnju pobedu Konstrakte na Beoviziji.

- Mislim da je nakon Konstraktinog nastupa trebalo ljudima par dana da svare i shvate poruku. Što se mene tiče mislim da sam dobio veliku podršku ufinalu kada je bilo najbitnije i kada su bili jedni od najboljih takmičara. Mnogo sam srećan što sam i ja pobedio - rekao je pevač.

Voditelj je takođe prokomentarisao kako je Luka posle polufinala imao zbirno 2 poena, nakon čega se promenio žiri koji je drugačije doživeo pesmu ali i sam nastup nakon čega je dobio 10 ili 12 poena.

- Ja sam razvalio taj šou za žiri. Pod jedan mislim da je to bilo bolje nego samo finale. Pod dva bio je mnogo mlađi žiri u drugom polufinalu. Rekao bi da je u prvom bio dosta staromodniji, ali i ja sam bio gori tako da ima smisla - istakao je pevač.

Podeljena mišljenja

Pobeda Luke Bleka na evroviziji izazvalo je lavinu komentara. Osim publike i pevači su dali svoje mišljenje na pobedničku pesmu. Međutim kako je bilo dobrih komentara, bilo je i loših. Najbolji primer je komentar Ace Lukasa:

- Pesma? Odvratna. Sve je odvratno. Svaka čast tom dečku, dečko je l'?! Recimo. Mislim... Sva sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival za takve stvari. To nije muzika definitivno. To su satanistički, sodomski odvratni performansi, ne znam šta drugo. Mislim možda on dečko i lepo peva ja to nisam čuo jer on spava zapravo je l'? - kazao je Aca.

Mada on nije bio jedini. Pevačica Maja Nikolić je takođe imala koju lošu reč:

- Ovaj nastup je već viđen. Nastup je imala Lejdi Gaga 2011. godine, možete to videti na jutjubu, a pesma se zove "Born this way". Apsolutno iskopiran nastup Lejdi Gage sa Gremija. Ova pesma je bruka za Srbiju iz razloga što je demonizovana koreografijom i mračnom energijom spavanja. On prenosi našoj deci poruku da treba samo da im se spava. To je kolektivna psihoza - rekla je Nikolić.