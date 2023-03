"DAJEM OGROMNU SVOTU NOVCA ZA ONOG KO ĆE IH RAZDVOJITI" Taki Marinković surovo o staro-novom zetu, uputio JAVNI APEL!

Maja Marinković i Filip Car nakon svih turbulencija pomirili su se i počastili vrelom akcijom.

Pre novonastale situacije, Marinkovićeva je udarila Milicu Veselinović jer se ponovo približila Filipu.

Taki Marinković, Majin otac, gostovao je u emisiji "Premijera Vikend Specijal" i dao sud o svemu što se izdešavalo porethodne noći.

- Daleko bilo da je bivi zet. Dajem veliku svotu novca za onog ko će da rastavi Maju i Filipa. Pozivam sve vidovnjake, astro,loge i sve slične ljude da se jave - nasmejao se Taki i dodao:

- Ma to nije ljubav, svima je to jasno. Smanjio sam gledanje... To je zatvoren prostor, ko zna šta je njima u glavi. Ne mogu da utičem na to. Video sam i nemili događaj sa Milicom, ne treba to da radi. Ali to je ona, nikada se ne zna kada će da eksolodira. Bacila je 15.000 eura u vodu - izjavio je Taki.

