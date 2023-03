TREBA IH DOHVATITI ZAJEDNO Bruno u svom stilu dao sud o ratu Maje i Milice, pa potkačio Marinkovića: TAKI DA STISNE STARU MILKU...

Maja Marinković napravila je haos na imanju zbog Milice Veselinović koja je sve bliža sa Filipom Carem.

Letele su stvari po imanju, odzvanjali su Šimanovci, ali to nije sprečilo Milicu da ipak iskoristi Filipovu posteljinu jer je njenu Marinkovićeva bacila u jezero.

Rehabilitacija je odzvanjala od strasti Cara i Milice, a da li će i ozvaničiti vezu, vreme će pokazati.

Bruno Uremović, Filipov kum, oglasio se za Kurir i sa osmehom na licu prokomentarisao novonastalu situaciju.

- Sa Majom stalno neki problemi, odavno odnos nije zdrav i to je evidentno. Dobro sam procenio, Car se sada već igra, sve je ovo on. Počela su prepucavanja i svađe ali sada na nešto ozbiljnijem nivou! Treba ih dohvatiti zajedno, Milicu i Maju, da se ne svađaju više, pa da vidimo kakva će to tek ludnica biti. A Taki može da stisne staru od Milice to bi tek bio hit (majku Anu Veselinović) - našalio se Bruno u svom stilu pa nastavio:

- Jasno je da Car ne tera nikoga ni na šta, to je jedina istina. Zašto one ovo sebi rade i koji je njihov cilj, one najbolje znaju - dodao je Uremović za Kurir.

