ŠOK! ZVEZDAN OTKRIO KOLIKI MU JE HONORAR! Ana Ćurčić nedeljno uzima 2.700 €, a Slavnić se za SITAN novac blamira! OSTAĆE KOKUZ

Zadrugari su birali najvećeg foliranta među njima, a Zvezdan se uplašio da će to biti upravo on i kladio se na to da je ona koja se najviše pretvara njegova devojka Anđela. On je čak na opkladu stavio i svoj nedeljni honorar i tom prilikom otkrio tačnu cifru koju dobija.

Najvećeg foliranta birali su gledaoci, a zadrugari su davali svoje mišljenje, te je voditeljka Ivana Šopić najpre podigla Anu Ćurčić koja je imala šta da kaže:

- Jao, Ivana ovo je mač sa dve oštrice. Pošto si mene podigla verovatno da su izglasani ili Zvezdan ili Anđela... - prokomentarisala je Ana.

- Pa ipak Zvezdan, za nijansu - rekla je ona.

Nakon što se izređalo nekoliko zadrugara koji su dali svoj sud o ovoj temi, oglasili su se i Zvezdan i Anđela, koji su od cele priče napravili šalu.

- Ivana, pomozi im kaži da nisam ja, vidiš da im je teško - govorio je Zvezdan sa osmehom.

- Ja mislim da sam ja! - vikala je Anđela, takođe, smejući se, kao da iščekuje neku zaista laskavu titulu.

A onda je Slavnić rešio da se kladi:

- Ja dajem nedeljni honorar da nisam ja - dodao je Zvezdan.

Anđela je, potom, iznela svoju teoriju zbog čega nema šanse da je ona najveći folirant:

- S obzirom na to da sam ja bila na drugom mestu kada je bilo glasanje za najiskreniju osobu u kući, nije mi logično da sam ja. Ali su možda u nekim drugim odnosima to prepoznali... - pričala je Anđela, a Zvezdan ju je onda prekinuo otkrićem o tome koliki je njegov honorar:

- Stavljam svoj nedeljni, eto svih 350 evra dajem da nisam ja - govorio je on, a ovom izjavom je izazvao dosta pažnje budući da je otkrivanje honorara zabranjeno.

Ova Zvezdanova rečenica je podelila publiku. Dok jedni misle da se samo šalio i da zapravo na nedeljnom nivou zarađuje znatno više od 350 evra, drugi smatraju da mu je "i to mnogo".

"Zveknuti nije zaslužio ni 3 dinara, a ne 350 evra nedeljno", "Kakav jadnik, busa se mesecima da je neka muškarčina sa velikim honorarom, a on uzima samo 350 evra", "Ma ljudi nema šanse, veći mu je honorar, vidite da se i Ivana Šopić nasmejala", samo su neki od komentara.

Podsetimo, njegova bivša partnerka Ana Ćurčić, koja je ušla pošto ju je Zvezdan Slavnić ostavio javno zbog 22 godine mlađe Anđele Đuričić, u rijaliti je ušla sa navodno nedeljnim honorarom od 2.700 evra.

Budući da je bivši robijaš često kažnjavan zbog nasilja, kad mu se odbiju honorari, izaći će kokuz.

