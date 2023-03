OVO JE SVIMA PROMAKLO! Zvezdan i Ana razmenjivali nežnosti u izolaciji, Slavnić se izlanuo: Što si me pustila u krevet?

Zvezdan Slavnić je prilikom nove svađe sa bivšom suprugom Anom Ćurčić, otkrio da se između njih desio poljubac u izolaciji.

- Što nećeš da budeš normalna, što si kreten toliki - rekao je Zvezdan.

- Normalna sam, nikad normalnija - rekla je Ana.

- Rekla si da si došla da pobediš strah prema meni, meni je to nenormalno. Rekla si da si došla da me spasiš. Što si me pustila u krevet i pustila da te ljubim u obraz - rekao je Zvezdan.

foto: printscreen Zadruga

- To je bio trenutak nedostajanja i sto hiljada emocija - rekla je Ana.

- Ti nijednu stvar koju ti je neko rekao, kao i ja, čim nije po tvom ti odma skočiš - rekao je Zvezdan

- Zorica ne utiče na mene nijednog trenutka. Što je napadaju kad je njen cilj da izađem oporaljena, izlečena i zdrava - rekla je Ana.

foto: printscreen Zadruga

Tebi će sve da se okrene naopačke zbog tvog ponašanja - rekao je Zvezdan.

je l' ti mene poznaješ? Ne pričam ja o tebi ni sa kim osim sa Zoricom. Sa Neco pričam o Frojdu, snovima, psihologiji. Sa Brendonom i Slađom o putovanjima. Ja sam polupana i sje*ana i ti to itekako znaš - rekla je Ana.

Kurir.rs

