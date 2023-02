BRUJI SE O 200.000 €, A OVO JE ISTINA O ANINOM HONORARU! Zvezdanova bivša od produkcije tražila PAPRENU CIFRU, a pristala na OVU

Otkako je Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, ušla u rijaliti Zadruga, spekuliše se o njenom honoraru. Pričalo se da je u Šimanovce ušla za 200.000 evra, a sad su se u medijima pojavile nove informacije.

Naime, Ćurčićeva se neposredno pred ulazak u rijaliti, koji se dogodio 28. januara, dopisivala sa drugaricom i otkrila joj koliko je novca tražila za boravak u ružičastom imaginarijumu.

Ana je navodno od producenata tražila nedeljni honorar od 5.000 evra, ali je na kraju pristala na 2.700 evra. Ako ostane do kraja rijalitija, zaradiće dovoljno da napokon kupi stan.

Prema navodima domaćih medija, Ana je navodno bila na nekoliko sastanaka sa čelnicima televizije Pink, na kojima je pregovarala o ceni i uslovima njenog ulaska. Međutim, nikako nisu mogli da se usaglase.

Premda je Zvezdanova bivša partnerka, navodno tražila 5.000 evra na sedmičnom nivou, a Pink nije pristao na tu cifru, smatrala je da je pregovorima došao kraj.

"Stavi se u moju kožu. Ja sam tražila 5.000 evra. I dobila 2.700 nedeljno. Ma kakvi, neću. Mislim da me neće zvati više", napisala je Ana drugarici, a onda je otkrila da je ipak prihvatila ponudu:"Možda grešim. Ponudila mi je 2.700 i to je to. Ali poenta je da uđem što pre."

Čurčićeva je navodno odlučila da pristane na uslove koje su joj ponudili čelnici Pinka, kako i se što pre obračuna sa nevernim suprugom.

- Ana je smatrala da će biti kasno ukoliko odloži ulazak u rijaliti, odnosno da će joj pasti cena honorara ako uđe kasnije, budući da je Zvezdanova prevara tada bila najaktuelnija. Ana je bila svesna da će napraviti haos kada uđe i to je želela papreno da naplati - priča Anina drugarica koja je želela da ostane anonimna.

