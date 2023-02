ANA ĆURČIĆ RIDALA U SUZAMA ZBOG ZVEZDANA: Hteo je da me ostavi zbog majke, bila sam mu kasica prasica! (VIDEO)

Ana Ćurčić je nakon žestoke svađe sa Zvezdanom Slavnićem odlučila da razgovara ponovo sa njim. On je njoj u razgovoru otkrio da je tri godine hteo da pobegne od nje, i to sve zbog njegove majke.

Ana je na to burno reagovala pa celu istinu ispričala Zorici Marković.

- Ništa ti nisam uradila, šta si ti uradio meni. Ja ti samo kažem šta osećam. Svoj život si izabrao, ja ti stvarno ne stajem na put - rekla je Ana.

- Ti stvarno misliš da si okej. Napravila si da sam monstrum - pitao je Slavnić.

- Iza svega toga stojim, da. I da si izmanipulisao i da si sociopata i da si me izdao, prodao kao druga, da si sve bacio u vodu i da si ispao smrad i go**o i da si sve. Ti si za mene vazduh, ja nisam Ana koja mora da ti aminuje - rekla je Ana.

- Ja nemam šta više da pokažem, kada sam se pokazao najgore. Gde je tvoja granica ovoga da znam zbog sebe - pitao je Zvezdan.

- Naravno, cela poenta si ti, nema Ana poenta. Potpuno mi je jasno da te boli ku**c i na tome ti hvala. Ja sam ovde učesnik za sebe i svoju decu - rekla je Ana.

- Ti uopšte ne pričaš ono što misliš. Ja mislim da si ti ispala loša žena i da sam jedva čekao da pobegnem od tebe zadnjih godinu dana - rekao je Zvezdan.

- I kad si bio u zatvoru - pitala je Ana.

- U zatvoru sam hteo da pojedem sve kad si došla sa Slavicom, nego sam ćutao. Ja te sada pitam, dokle misliš da ideš u ovome, pitam te ljudski? Pitam te, zato što ovo što radiš je takva jedna bljuvotina, znaš da se baviš lažima i da izmišljaš - rekao je Zvezdan.

- Rekao si da si godinama hteo, sram te bilo! Što me nisi pustio da živim - rekla je Ana.

Ana je potom sve detalje njihovog razgovora ispričala svojoj rijaliti cimerki Zorici Marković.

- Hteo je da me ostavi jer sam je tako bolesnu stavila u avion kod njega u posetu. Ja kažem da on to meni nikada nije izgovorio. I ja ga pitam što mi to nije rekao, on mi kaže da je jedva čekao da pobegne od mene, ničim pokazano - rekla je Ana.

- Između ostalog...Ja kažem, čekaj, da nije ušao ovde, on bi i dalje živeo tako sa mnom. I šta ja hoču od njega? I da, kaže, ja sam njega izdala, pominjala ta sam pominjala, ja njega provociram. Ja mu kažem da to mislim za njega. Samo sam mu rekla da ne želim ni da ga vidim, sve drugove koje nema i to sam se raspitala, vrlo bliska njegova drugarica, i treba da nemaš nikoga. A Sara kada je bila na poseti. Imali smo sat vremena, on se posvetio Sari, nije je dugo video. Ispala sam nekorektna, ne mogu da kažem, bilo mi je nelogično da smo svi u istoj prostoriji, sedela sam kao statua, a da ne ulazimo u komunikaciju. On je meni to prevrnuo kako sam bila ljubomorna. Sara i ja smo sele i raščistile, moj i njegov odnos sa Sarom nije isti kao moj sa Sarom - rekla je Ćurčićeva.

- Ej, da ti meni izgovoriš da si me radio na foru tri godine - počela je Ana da plače.

- Ma šta plačeš sada? Gledaj da se onoj deci vratiš živa i zdrava. Izbacuj iz sebe, ja sam spremna i da ne spavam - rekla je Zorica.

- Zoko, ja sam njemu bila kasica prasica i sigurna luka. To je tako surovo! O kom poštovanju priča on? Ma koja nemoć, on mene nije ni voleo, znaš koja je ovo obmana - rekla je Ana.

- Ovde je urađeno, o tome i treba ovde da se priča. Ja njega sve manje i manje razumem, ja sam u šoku. Očigledno je sve bila zabluda - rekla je Zorica.

- Sa moje strane ne. Nije to zabluda, to je obmana...To je bila druga godina robije, prošlo je još dve godine. Ovde će mi se sve kockice sklopiti. On misli da sam ja spremna da iznesem sve. Ali, odgovor, šta bi bilo da se ovo nije desilo? On meni kaže, kao u fazonu, životario bi - rekla je Ana.

- Mnoge stvari ne smem i ja da iznosim, iako je bilo davno, ali odneću to sa sobom u grob, jer da vratim, ne mogu - rekla je Markovićka.

- Ovo je svesno uništavanje nečijeg života, mog. Ne pričam o sad, pričam o nekada - rekla je Ana.

