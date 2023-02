ANA NAZVALA ZVEZDANA MONSTRUMOM, ON BESNEO KAO SUMANUT: Varao me je dva puta pre ZADRUGE! Nova drama bivših supružnika

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić ušli su u novi sukob, zbog njenih tvrdnji da ju je varao tri lokala od nje. Kako je Ćurčićeva istakla nije ovo prva prevara koju je on njoj učinio.

- Sve što kaže Ana je istina, u pravu je sve, ne govorim istinu - rekao je Zvezdan.

- Zašto si rekao da bi sve uradio da budeš sa Anom - pitala je Ivana.

- Nisam to rekao. Rekao sam da bi sve vratio da ovo ne bude tako, ovo što sam uradio - rekao je Slavnić.

- Kada si izgovorio: "Ma kakvi sam se pri**o", to nije bilo za Anđelu - pitala je voditeljka.

- Ne, bilo je za tu devojku pre ulaska ovde - rekao je Zvezdan.

- Da li ti je rekao da se nije primio na Anđelu Đuričić - pitala je Ivana.

- Rekao mi je između ostalog da su to priče. On nije svestan šta je napolju i da se on ovde zaglavio i da će tek da ga spuca i kakvu je sliku svetu pokazao o sebi. Ja sam njega pitala za devojčicu, isto devojčicu, kada je bio napolju, gde me je varao čovek tri lokala od mene. Sve sam saznala, raspitala se, to mi je bila voćkica na torti. Radili smo na budućnosti da sredimo neke naše stvari, a to je sve toliko duboko i emotivno, pa ti zato kažem koliko meni teško pada kada slušam da viče: "Tvoj sam" - rekla je Ana.

- Negde je on meni već napomenuo što se tiče ovog klipa. Rekao mi je da ne može da citira, nas dvoje smo to rešili - rekla je Anđela.

- Ogradio se unapred, da ne bi bilo frke - dobacila je Ana.

- Mislim da mu je oprostila, da bi to bilo kratkog daha. Sada su ljudi pričali o tim stvarima...Što se tiče njihovog odnosa, nikada ga ne komentarišem za stolom, ja mu pričam o tome kad smo sami. Ja sam komentarisala da očekujem pomirenje i da me ništa ne bi čudilo, ali da bi to bilo posle ovoga svega, nemoguće - rekla je Anđela.

- Ana, šta ti je Zvezdan malo pre zamerio - pitala je Ivana.

- Rekao mi je da sam lažov, da mogu da prodajem priču ovde i da glumim gospođu - rekla je Ana.

- Ti si mi rekla da sam monstrum i da si živela sa monstrumom - rekao je Zvezdan.

- Mahala sam glavom jer mi je bio šok. Nek se neko stavi u situaciju moju i da posmatra muža kako radi nešto sa drugom devojkom. Ja sam upoznala nekog Zvezdana koji nije živeo sa mnom. Ja sam saznala za te neke dve prevare, to je bilo 2014.godine...Šaltam se u prošlost i onda mi se tako sklapaju kockice kroz sve ovo što vidim, moram da ti priznam, mnogo me je više varao - rekla je Ana.

Zvezdan je nakon ovih Aninih reči besan izleteo iz Bele kuće.

