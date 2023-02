DAO SVOJ SUD O SUKOBU ANE I ZVEZDANA! Kristijan zgrožen zbog Slavnićevog ponašanja, otkrio kada ga je PRECRTAO ZAUVEK!

Zvezdan Slavnić i veza sa 22 godina mlađom Anđelom Đuričić, nezaobilazna je tema domaćih medija, a od kako se na velelepno imanje uselila i njegova bivša žena, drama se ne smiruje.

Kristijan Golubović, prilikom gostovanja u jednoj od domaćih emisija, prokomentarisao je Zvezdanovo ponašanje i novonastalu situaciju kada joj je u toku svađe sručio praseće pečenje na glavu.

- Iz poštovanja prema Moki Slavniću, koji je bio vau ličnost i ostao mi prijatelj... Sam o sebi je rekao skoro sve odnosom prema Ani, koja ga je čekala. Pečenje, trista drugih stvari. Ja sam imao adute i znao sam previše o njemu, ali sam čuvao kao keca u rukavu ako se slučajno drzne da krene na mene - krenuo je Kristijan, pa nastavio:

- On je za mene postao ništavan tada kada je Uroš pred njim rekao svašta o meni, a on je čutao kao p*čkica. Poljubio me je u čelo i obraz kad sam imao sukob sa Urošem. Nikad me nije zanimao kao čovek da ga opisujem kakav jeste. Ukazao sam mu poštovanje zbog oca, nije mi uzvratio. Car pljuje mene, a on ćuti kao mula, čak kaže: "Nisam ti ja on" - dodao je Golubović.

- Ja sam Miljanu Kulić gađao tortom, mogu da kažem da mi ne služi na čast što sam to uradio. Zvezdan je učinio previše toga da naruši sliku i integritet pred narodom. Narušio je ugled. Ako gađa ženu koja ga je čekala, šta bi nama uradio - rekao je Kristijan.

