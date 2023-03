ŠOK IZJAVA VODITELJA GRANDA! Ne želim da imam decu i budem roditelj! Sve što imam ostaviću NJEMU! Uz veliku TUGU doneo odluku

Voditelj Siniša Medić uvek je u emisijama nasmejan i dobro raspoložen, često zna da pomene svog sestrića koji mu je centar sveta. I baš zbog toga jer obožava decu sve je šokira kada je saopštio svoju konačnu odluku da ne želi da postane roditelj.

"Teška je to odluka da nemate potomstvo, ali iza toga stoje neke stvari koje samo ja znam zašto je tako. Mislim prvenstveno da čovek treba da bude svestan sebe, svog načina života i svih ostalih stvari. Ja sam surovo iskren u razgovoru sa samim sobom jer mislim da dete treba da se rodi iz ljubavi prave i iskrene, da treba da ima oba roditelja koji su tu s njim i da uživa u svom odrastanju jer to osnova za ceo život jer sve pamtimo kada smo bili mali. Ja ne ispunjavam neke od uslova", rekao je voditelj.

"Iskreno razmišljao sam i o surogat majci, ali opet nije to to, nije to porodica. Kako ću detetu objasniti gde mu je majka. Možda je to i pogrešno razmišljanje, ali je moje i stojim iza toga. Moj sestrić je moje sve, moj centar sveta i on će imati sve sto pozeli od mene. Svestan sam da sam ga razmazio. Pored svojih roditelja, potrudiću se da izraste u dobrog i kvalitetnog čoveka i sve što budem stekao, ostaviću njemu. Možda se ja jednog dana i predomislim i postanem tata, ali jedno znam da bi bio najbolji tata na svetu, ali zbog određenih stvari u mom životu mislim da će to zauvek ostati moja neostvarena želja i velika tuga u mojoj dusi", iskreno je rekao za Kurir Medić.

