USPEO JE DA UĆUTKA BILA KLINTONA, A ZBOG NAOMI KEMBEL JE MOGAO DA ZAVRŠI U ZATVORU! Ko je Goran Dželatović koga se mnogi plaše?

Danas u 16 časova na Kurir televiziji ne propustite "Realnu priču" Gorana Dželatovića!

01:02 USPEO JE DA UĆUTKA BIL KLINTONA, A ZBOG NAOMI KEBEL JE MOGAO DA ZAVRŠI U ZATVORU! Ko je Goran Dželatović koga se mnogi plaše?

On je Zvezdaš koji čuva zvezde, on je naš najpopularniji telohranitelj, on je čuvao najveće zvezde svetskog džet seta, danas je ambasador najprestižnijeg brenda na svetu i mnogi ga se plaše. U novoj epizodi danas od 16 časova svoju "Realnu priču" Isidori Lukić ispričaće Goran Dželatović Ajkula!

Sigurno ste se bar jednom pitali kakva je Bijonse ili Naomi Kembel kada se ugase kamere, šta Madona i Dženifer Lopez vole da rade u slobodno vreme, kakav protokol ima Kraljevska porodica i princ Hari - kako izgleda život najvećih zvezda na svetu? Ove subote naš najpoznatiji telohranitelj otkriva najinteresantnije detalje iz života poznatih, ali i svoju priču o uspehu.

Ne propustite razgovor koji će vas, sigurni smo, prikovati za fotelje, u danas u 16 časova na Kurir televiziji!