U DVORIŠTU NA ELITNOM DEDINJU BEOGRAĐANIN OTKRIO LEGLO OD 15 ZMIJA! Zašto treba ići lekaru i kad vas ujede ona koja nije otrovna

Čitavo leglo od više od 10 zmija otkrio je Beograđanin sa Dedinja kada je prilikom radova u dvorištu podigao više komada većeg kamenja.

Najpre je pronašao dve zmije, a kako je nastavio da pomera kamenje, otkrio je čitavo leglo, njih 15 na jednom mestu! Nakon prvog šoka, on je sve to snimio.

Šta kaže poznati zmijar Vladica

Poznati ljubitelj i hvatač zmija Vladica Stanković otkrio je da je reč o eskulapovim smukovima, odnosno šumskim smukovima.

Provo što je rekao, jeste da su ove zmije neotrovne, samim tim i bezopasne, a objasnio je i otkud one u tolikom bruju u ovom elitnom beogradskom naselju u ovo vreme.

Pretpostavka Vladice Stankovića, kad je pogledao snimke, jeste da su se mladi skoro izlegli s obzirom da ima više zmija na jednoj lokaciji. Šumski smukovi, dodaje, nisu neobični za naše podneblje i nisu otrovni.

Kod lekara i ako vas ujede neotrovna zmija

Međutim, poručuje da kod lekara treba da odu oni i koje je ujela neotrovna zmija, a ne samo u slučaju ujeda otrovnice.

Kako kaže Stanković, o čijem ujedu se radi može se prepoznati, upravo, po izgledu ujeda.

- Otrovne zmije na mestu ujeda ostavljaju dva uboda, dve rupe, koje su lako prepoznatljive. Ujed neotrovne zmije izgleda kao da vas je neko ogrebao, kao noktom kada se ogrebete. Kod lekara treba otići i ako vas neotrovna ujede jer, ona može da napravi bakteriološki problem kao krpelj. Može da se hrani nekim glodarom koji je zarazan, pa da dođe do infekcije. Dakle, bez obzira na to što se ne radi o otrovnici, opet može da nas zarazi. Retko se dešava, ali dolazi i do takvih problema - objašnjava Stanković.