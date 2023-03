KEBI JE OVA PESMA U KAFANI SVETINJA! Starija je od njega, a kada je naruči SRCE SE SLAMA: Ta numera u meni budi SEĆANJA

Dragan Kojić Keba posle dužeg vremena imao je nastup u Beogradu, a sada je otkrio zbog čega dugo nismo imali priliku da ga slušamo u srpskoj prestonici.

- Pa ne pevam baš tako često u Beogradu, ali voleo bih. Drago mi je što su ovakve prilike počele da se događaju u Beogradu. Kafana je mesto gde sam počeo kada sam imao 17 ili 18 godina. To je nešto što budi moja najlepša sećanja od moje Loznice. Drago mi je što su se probudile kafane u Beogradu, jer su one posebna magija. To je draž koja se pretvara u reč. Već sam na putu da komponujem jednu pesmu, neće se zvati kafana, ali će biti ta priča - istakao je Keba.

Na pitanje koju on pesmu naručuje u kafani, Keba je rekao:

- Negde u u daljini pogled mi se gubi. Zašto baš tu? Ne znam, ta pesma je starija od mene. Ja sam je kao mali naučio i zavoleo. Ta pesma budi u meni neka sećanja - rekao je Keba.

Dragan Kojić Keba otvorio je dušu i otkrio svoje omiljene numere, ali se prisetio i početaka karijere, a mi jedva čekamo da čujemo šta je sve novo pripremio publici.

