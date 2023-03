JK BILA ZALJUBLJENA U KOLEGU, NIJE HTEO DA ČUJE ZA NJU! Bio je faca, žene su ludele za njim! On je njeno prvo LJUBAVNO RAZOČARANJE

Jelena Karleuša bila je zaljubljena u jednog kolegu. Dok je bila tinejdžerka njene simpatije pridobio je deset godina stariji pevač Željko Šašić. Ona je o tome svojevremeno i javno pričala i otkrila da njega u to vreme nije zanimala klinka.

- Verujem da je njemu ta priča veoma smešna, a i meni je sada. Željko je divan momak, ali moj ukus se od tada, kada sam imala četrnaest godina, drastično promenio. Sve moje dečje ljubavi bile su divne. Svaka mi je bila uzvraćena sve do u to vreme mladog pevača Šašića, koji je bio mnogo stariji od mene i, naravno, dete ga nije interesovalo. E, tu sam doživela prvo ljubavno razočaranje, ali i usvojila pouku: za ljubav se treba boriti. On je tada bio jako velika faca, imao je dugačke lokne. Sve su se devojke, pogotovo one iz Zemuna, palile na Željka Šašića, pa tako i ja - ispričala je Jelena, koja je jednu priliku iskoristila da "zapreti" Šašiću.

foto: Printscreen/Instagram

- Sećam se, bio je u Budvi na plaži sa 50 svojih obožavateljki i nije hteo da mi kaže ni "zdravo". Ja sam mu prišla i stala ispred peškira na kojem je ležao, zaklonivši mu sunce, i rekla: "Ja ću biti veća zvezda od tebe!" - prisetila se JK.

Šašić o ovoj temi nikada nije pričao, ali jeste u jednom od intervjua za Kurir istakao da bi voleo s Karleušom da snimi duet.

foto: Kurir Televizija

- Imao sam dosta ponuda. Prvenstveno mi je do ideje, pesme i spoja. Mora mnogo toga da se poklopi da bih ja pristao. Možda s Jelenom Karleušom. To bi bilo super. Ne znam ni da li će ona nešto da snima, da li joj to uopšte treba. Žena je sveprisutna, njoj ni pesma ne treba, stalno je aktuelna. Ne znam ni u kom će fazonu da radi. Mada, ja sam poprilično prilagodljiv, ali to ne mora da znači ništa. Ovo nije poziv Karleuši da me zove za duet, ali ako dobijem ideju, zvaću ja nju - rekao je tada Šašić.

Kurir.rs/ Espreso

Bonus video:

00:21 Jelena Karleuša u zlatnom kombinezonu