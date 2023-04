BEZOBRAZLUKU NEMA KRAJA! Isplivao zabranjeni snimak gde Anđela Đuričić UCENJUJE produkciju, OVAKVE privilegije niko nije imao

Nedavno je nastao opšti haos kada je Zvezdan Slavnić pokušao da napravi prvoaprilsku šalu, tako što je raksinuo sa Anđelom Đuričić, potom rekao da ima dogovor sa Anom Ćurčić pre Zadruge, a onda seo sa Majom Marinković i rekao da će biti sa njom.

Anđela nije dobro prihvatila ovaj postupak, pa je lomila po Zadruzi, međutim, brzo se odljutila od Zvezdana, a onda napala produkciju i tražila razgovor sa njima, koji navodno čeka već mesec dana.

Anđela je rekla da neće učestvovati više u Zadruzi, dok ne dobije razgovor uz reči da nju najviše svi napadaju, a da ukoliko dobije razgovor da će "istrpeti" sve što treba:

foto: Printscreen Zadruga

- Neću više da nosim bubicu, rekla sam pre, sve dok me ne izvedu na neki razgovor, ja ne vidim drugačiji način - rekla je Anđela.

- Ja mesec dana tražim razgovor sa nekim - rekla je ona.

- Dobro, ali ne možeš da tražiš razgovor u jedan ujutru. - rekao je Zvezdan.

- Ne, ne, radi se o tome da razgovor tražim već mesec dana, više neću učestvovati u emisijama, to sam rekla, ništa me ne zanima sve dok ne dobijem razgovor sa nekim, prosto me ne zanima. Ja došla ovde da se iscrpljujem i psihički i fizički nisam, na ratište došla nisam, osećam se kao da sam na ratištu. Kad dobijem razgovor istrpeću šta treba - rekla je Anđela između ostalog.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju