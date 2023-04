"PRODAJE KROFNE PO PLAŽAMA, A KUĆA MU JE POD HIPOTEKOM!" Taki osuo rafalnu paljbu po Caru, pa razotkrio njegovu MRAČNU PROŠLOST

U žestokom sukobu između Maje Marinković i Filipa Cara, u kom su pljuštale teške uvrede i optužbe, Car je izrekao kako je Marinkovićeva sek**alno opštila sa svojim ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem, zbog čega se on hitno oglasio.

On se najpre osvrnuo na Carevu izjavu da Maja nema nijednu drugaricu, već da se druži samo sa jednom devojkom iz Švedske koja joj je fan.

foto: Printscreen

Maja nema drugarice? Pa maja prođe Beogradom staju tramvaji, staju trolejbusi, sve to staje.. Saobraćaji, udesi.. Kad su videli mene i Maju da parkiramo kola, ljudi kad nisu polomili i noge i ruke i one sve kamere i aparate. To je Maja Marinković! Maja ima prijatelje iz osnovne škole, čak iz vrtića, dok je igrala folklor.. Maju obožavaju! Tamo što je u tom zatvorenom krugu, to je nešto drugo! Tamo Maju mrze što je dete iz Beograda! Jeste videli sinoć Maju i Zvezdana? Aprilili lupaju glavom o zid. To su Beogradska deca sa kaldrme, i koja ne pričaju ništa ona se kapiraju očima. A taj magarac iz Crkvenice, taj nasilnik, hom*seksualac, kom devojka kaže da ne može da završi dok mu ne stavi neki predmet u pozadinu ili prst, e! To je njegova devojka rekla, nisam ja! Aleksandra je rekla da voli da mu se stavlja u zadnje šu*ljine prste u toku ljubavi ili neke predmete: Šargarepe, stolica, ili već neki predmet, drška, varjača.

- Oni žive od fanova! Nije on ni prvi ni psolednji koji živi od fanova! Samo da vidim jednu priznanicu koju su poslali maji ili jednu žutu.. Oni žive i varaju narod, oni žive od fanova! Posle im se to obije o glavu što im ljudi čalju novac. Čim ne uradiš nešto kako oni žele, e oni te odaju i posle im bude kriv đavo! Meni su nudili novac, ja nikad u životu to nisam hteo da primim! Mogu da primim neki suvenir ili tako nešto ako se Maji kupi, bilo šta, minđušice ili rajf za kosu, inače vredne stvari šro su nudili, ne, nikada! Nikada ni jednu stvar Maja nije htela da uzme od fanova niti bilo šta! Uz dužno poštovanje, ali ja takve stvari neću da primim, da bi neko imao u šaci za sitnicu neku.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Filip je šokirao sve kada je ispričao da Taki kupuje ćerki s*ksi veš.

- Je l' to može normalan čovek da izjavi? Znači oni nemaju više šta da kažu, kako da uvrede Maju Marinković, jer su protiv nje nemoćni! Pa imaju oni mamu i sestru i sve tamo.. Njemu su roditelji razvedeni, njemu je kuća pod hipotekom! Da, mama mu radi na brodu! Skoro sam bio sa ljudima, upoznao sam neke devojke i momke iz Crkvenice, tako da su mi pokazivali slike od tog nasilnika, koji je tri puta padao u nesvest dok su ga vodili iz Crkvenice za Zagreb! Da tačno je da je napastvovao devojku, lično mi je devojka rekla! Njen stric ga je vozio. Kuća mu je pod hipotekom, a ovde se predstavlja kao milioner! To su ljudi meni rekli iz prve ruke, čak sam se i slikao sa njima. Ja ne pričam napamet, jer ja ne mogu da pričam nešto što ne znam. Otac pijanac, on manijak, tamo je nebitan, izdaje one ležaljke, izdaje one papuče leti kad dođu ti turisti, prodaje krofne po plaži! A on mi glumi nekog mangupa ovde! Došao dva puta u Beograd na ekskurziju i on sad sve zna, ko je gde izlazio, svačiju prošlost! Druži se sa dva-tri fana i dva-tri rijaliti igrača i sad glumi mangupa po Beogradu, a dva puta su ga spasili! Kada su ga neki moji prijatelji izveli iz kluba plakao je kao malo dete, čak je i ur*nirao u gaće! Kako se tresao kao prut ispred tih klubova! Toliko o tome koliko je on mangup u Beogradu, a za mene se zna.. Ja sam već 30 godina i na ulici i o meni se sve zna.. I odakle mi novac, o meni se sve zna. Pola Beograda sam joj kupio! Neće sad mati, što kaže Slađa 70 kupaćih, nego će imati 80 kupaćih kostima