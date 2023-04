SKANDAL BAHATIH ŽIVOJINOVIĆA! Brena i Boba grade novu kuću na DIVLJE na parceli u vlasništvu Grada Beograda: Evo šta kažu KOMŠIJE

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović rešili su da na svoju listu nekretnina stave još jednu, pa su tako nedavno bespravno počeli da zidaju novu kuću - na placu u vlasništvu Grada Beograda pored njihovog porodičnog doma na Bežanijskoj kosi!

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Shutterstock

Da je u pitanju bespravna izgradnja, pokazuje to što za objekat ne postoji građevinska dozvola u javno dostupnim dokumentima na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Upravo iz ovih dokumenata jasno je da je Brenina i Bobina parcela samo ona na kojoj je njihova kuća, a da je parcela van objekta vlasništvo Grada Beograda, kao i da nije formirana nova građevinska parcela na kojoj bi trebalo da se gradi bespravni objekat.

foto: Zorana Jevtić

Kako bismo ova javna dokumenta protumačili na ispravan način, kontaktirali smo sa osobom upućenom u geodetske poslove.

1 / 9 Foto: printscreen Rgz

- Na osnovu ovih dokumenata, kristalno je jasno da je na toj jednoj velikoj parceli više objekata, među kojima i njihova kuća, i da je sve to zapravo zajednička svojina, odnosno svojina Grada Beograda. Za bilo kakvu saglasnost za gradnju ili bilo šta drugo što bi oni tamo radili prvo moraju da imaju saglasnost Grada. Sama činjenica da Živojinovići nisu postupili po propisu i okačili tablu s građevinskom dozvolom ukazuje na pokušaj gradnje bespravnog objekta. Inače, oni su mogli da naprave još jednu kuću pored, kao što su i uradili, ali za to treba imati sve potrebne građevinske dozvole, kao i za kanalizaciju, vodovod, struju... Ali, ako su sve te priključke povukli iz glavnog objekta, mogli su da prijave da rade samo pomoćni objekat, a oni su zapravo počeli da grade još jedan glavni, odnosno kuću. Vrlo je moguće i da su Živojinovići tu gradnju prijavili upravo kao gradnju pomoćnog objekta i da za to traže dozvolu. A ako bude bilo ćutanja iz administracije, može se desiti da im dozvola prođe kao dozvola za pomoćni objekat - rekao nam je sagovornik.

foto: Zorana Jevtić

Kako sada izgleda gradilište bespravnog objekta u dvorištu Živojinovića, zabeležile su najpre kamere emisije "Paparaco lov", a naša ekipa se i sama uputila na Bežanijsku kosu kako bi razgovarala s komšijama poznatog bračnog para.

Oni su ubeđeni da ova gradnja nije po propisima.

foto: Zorana Jevtić

- Ta kuća se gradi nekoliko meseci. Mi to nismo ni primetili sve dok nije niknuo ovaj sprat, pa se sad može videti i preko ograde. Tu sigurno nisu čista posla, sigurno im niko nije dao dozvolu za tu gradnju. Brena i Boba su prvo hteli da prodaju ovu kuću, a zatim i ovu manju pored, koja je izgrađena za poslugu. Izgleda da su se predomislili, pa su sad počeli s gradnjom ove nove. Vrlo je moguće da je za njih, a ovde po kraju se priča i da će napraviti poseban ulaz i da će je izdavati. Ko zna šta je tu u pitanju. Imala bi inspekcija tu puno posla, to je sigurno, i to ne samo kod njih, već po celoj Bežanijskoj kosi - rekli su nam neki od prvih komšija Živojinovića.

foto: printscreen Rgz

Kurir je poslao pitanja i Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, kao i Odeljenju za građevinske i komunalne poslove Opštine Novi Beograd, kojoj pripada Bežanijska kosa, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore. Ni Lepa Brena nam se nije javila na brojeve poznate redakciji.

foto: ATA images

Kurir.rs

