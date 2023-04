MAJA MARINKOVIĆ POPILA NAJVEĆU ISPALU U ŽIVOTU! Zvezdan se javno obračunao sa njom, pa joj sasuo BOLNU ISTINU, ona skamenjena

Maja Marinković pričala je o svom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, a onda se pojavio i on kako bi se ogradio do nje i prekinuo njihovo povezivanje.

- Ja sam Maja đavolica koja dolazi iz raja, sve što hoću to i mogu Zvezdana ću uskoro da bacim sa nogu,. Anđela će da kuka, daću joj belog luka - čitao je Osman rimu koju je napisao o Maji.

foto: Printscreen Zadruga

- Moram da je pohvalim što se mene tiče - dodao je Janjuš.

- O hvala, Jaško - rekla je Maja.

- Moram da kažem da me ne provocira i da mi ne dobacuje ružno kao - nastavio je Janjuš.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja ću da kažem da od ovog trenutka neću da se obraćam Maji do kraja rijalitija, ako možda ne budem bio sa mojom devojkom onda ću možda da joj se obratim. Pustio sam neko vreme i od Majinog poštovanja su stizala samo pitanja gledalaca i klipovi i ovakve šale kakve su došle. Nemam potrebe to da radim. Njoj sam više puta rekao da je mogla to drugačije da uradi i da budemo prijatelji - govorio je Zvezdan.

- Naše šale su bile obosterane - rekla je Marinkovićeva.

- Sa moje strane više neće biti - odbrusio je Slavnić.

Kurir.rs