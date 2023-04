BOLNA ISPOVEST NAŠE FOLKERKE! Jana danas poseduje zamak koji VREDI MILIONE, a malo ko zna kako se MUČILA kroz život, svi detalji

Iako danas uživa u luksuznom životu i može se pohvaliti uspešnom karijerom koja je dovela u sam vrh estrade, Jana Todorović imala je jako težak život.

- Nije bilo ni malo lako. Kada sam otišla sa Kosova 1997. godine otišla sam u Minhen nisam znala da se vežem u avionu, To je bio moj prvi let u životu i od tada živim na relaciji Minhen- Beograd. Imam osećaj da se sve to desilo preko noći, upoznala sam svog supruga, počela da putujem, postala poznato ime- prisetila se Jana.

Nakon što je 1992. godine izdala prvi album, koji nije bio popularan i slušan, Jana je odlučila da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školu na Kosovu. Međutim, nije odustala od svojih želja, a nakon što je upoznala sadšnjeg supruga život joj se promenio.

- Nije svejedno za dete sa sela. Nisam ništa imala u izobilju, ali su se moji roditelji trudili da nam priušte ono što je u njihovoj mogućnosti. Došla sam sa Kosova, otac me je pebacio do Beograda, tamo me je sačekao Ivanov otac i odeleteli smo za Minhen. Tada sam videla gde sam i rekla sam: „Bože, da li sam ja ovo zaslužila - priznaje pevačica.

Iako je stekla veliku popularnost, Janu nikada slava nije udarila u glavu i ponosno se priseća i najtežih trenutaka kao kada su njeni roditelji prodali traktor da bi joj pomogli da ostavri svoj san i snimi album.

- Nije lako, ali ja sam uvek imala oko sebe ljude koji su brinuli o meni i veliku podršku i sa Ivanove strane i brzo sam se snašla, i prezahvalna sam zbog toga. Iz provincije sam došla u velegrad i imala sam ljude koje sam poštovala i slušala i danas je tako – tvrdi Todorovićeva.

Svojevremeno je u medijima isplivala vest kako njen svekar poseduje dvorac, a javnost je zaintrigiralo zbog čega je to do skoro krila.

Ja nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara– rekla je nedavno za „Grand“.

Podsetimo, Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu, za koju se procenjuje da vredi nekoliko miliona evra.

