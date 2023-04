"ĆERAĆEMO SE DO KRAJA"! Ana Ćurčić zapenila na Bojanića, on joj zapretio da će izneti njen PRVLJAV VEŠ, ona urlala

Ana Ćurčić ušla je u rijalitiju "Zadruga 6" u veliki sukob sa cimerom Mikicom Bojanićem.

- Ja se ne predstavljam kao porodičan čovek, ja jesam porodičan čovek. Malopre si rekla da sam ti dobacivao, samo sam ti najlepšim rečima objasnio da si ti ta koja si ustala i počela da me provociraš, a onda sam ja izneo ono što su činjenice. Toliko od mene, mislim da imaš pravo na svoje mišljenje, neću da koristim ružne reči, ti i ovi tvoji istomišljenici, teško je budali objasniti da je budala... Ja ne varam pred kamerama. Imaš mir i u kući i van kuće! Tako da, mislim da ipak ljudi koji nas gledaju sude svima o nama i govore ono što mi govorimo. Drago mi je da mi ne sudite vi pojedinci, ti i tebi slični. Nisam ti ja kriv što te je Slavica odjavila! - rekao je Mikica Bojanić.

- Au, samo zapamti šta pričaš sada - dodala je Ana Ćurčić.

- Ja se ne predstavljam, jako sam ponosan na svoju porodicu. Teško je budali objasniti da je budala - rekao je Bojanić.

- Znaš šta to znači, to za Slavicu?! Znači da mogu da pričam šta poželim, samo je to popustilo moje kočnice. Ti si ovde najperfidniji čovek u kući - rekla je Ana.

- To tvoje mafijanje napolju kad izađeš! To sa Zoricom Marković da sam najperfidniji. Ja mislim da ne bi smela da ustaneš kada bih ti dve reči rekao! Smem da ti se zakunem u sve troje dece da ne bi mogla da ustaneš, gde ti ideš i s kim sve - rekao je Mikica.