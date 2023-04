"DOKTOR MI JE REKAO NEMA POVRATKA, ZAHVAĆENA JE MOŽDANA GRANA" Maja Odžaklijevska se suočila sa bolešću, preko noći sve promenila

Pevačica Maja Odžaklijevska susrela se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog koga je bila mnogo uplašena, a koji je naterao da promeni svoje životne navike.

Decenije provedene na sceni uz česta odsustva od kuće, neredovna ishrana, neuredan san i druge loše navike s vremenom su uzimali danak, pa je pevačica bila prinuđena da okrene novi list.

- Ne bih volela da ova moja priča bude shvaćena pogrešno jer sam svesna da postoje ljudi koji sa zdravljem imaju mnogo veće probleme nego ja. U mom slučaju to je bila slabija cirkulacija i masnoća u krvnim sudovima. Zapravo, radilo se o plaku na karotidi koji je, na sreću, izlečiv, ali uz veliku disciplinu. Kada mi je doktor rekao da mi, ako ne prestanem sa nekim lošim navikama, nema povratka jer mi je zahvaćena moždana grana, jako sam se uplašila. Tada sam preko noći ostavila cigarete iako sam pre toga pušila tri pakle dnevno – iskreno je priznala Maja.

Ključni čovek za Majin oporavak bio je, kako je istakla, jedan Sarajlija po imenu Ejub, koji je čuvši za problem koji ima samoinicijativno odlučio da joj pomogne.

- On se bavi proizvodnjom meda sa specijalnim travama. Pune dve godine uzimala sam njegove proizvode, i desilo se čudo. Plak na karotidi se prepolovio, sa tendencijom smanjivanja. Možete li zamisliti kako mi je laknulo. Uz to, krvna slika mi je sada, kako doktor kaže, kao da živim na planini. Dok ranije nisam mogla bez napora da se popnem na drugi sprat, sada komotno mogu da igram fudbal - našalila se Maja Odžaklijevska u jednom intervjuu i dodala da su problemi sa kičmom, koji su je godinama mučili, takođe iza nje.

Za samo deset dana jedan beogradski kiropraktičar pomogao joj je da ponovo živi bez bolova.

- Zbog prirode posla kojim sam se bavila i silnih kofera koje sam nosila moji pršljenovi su, slikovito rečeno, zarđali. Otišla sam kod kiropraktika i on je počeo da mi "lomi" kičmu u svim mogućim pravcima. Plakala sam od bolova, čak sam mu rekla da neće dobiti ni dinar od mene, jer neću da plaćam nekoga ko me maltretira. On je uz smeh odgovorio da ne moram da platim ako ne osetim poboljšanje. Tri noći nisam mogla da spavam od bolova. Jedno jutro sam se probudila, ustala i shvatila da me više ništa ne boli. Bila sam zapanjena, zbunjena, ali iznad svega srećna. Otišla sam kod njega i od srca mu zahvalila.

