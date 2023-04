"NIJE VAS MAJKA ODGAJILA DA VAS NEKO TUČE! ROĐENE STE ZA MNOGO BOLJE" JK poslala poruku SVIM ženama: Bila sam rob i rekla DOSTA JE

Pevačica Jelena Karleuša veoma je aktivna na društvenim mrežama na kojima ima veliki broj pratilaca i često ih koristi kako bi javnosti skrenula pažnju na probleme u društvu.

Tako je sad iskoristila Instagram kako bi osvestila sve žene koje trpe nasilje u porodici i podelila svoja iskustva i dala savete kako da se bore protiv nasilnika u svom okruženju i zaštite se.

"Vreme je da se upali crveni alarm! Muškarci ubijaju žene u Srbiji u ludačkom tempu i broju! Porast od 300 odsto u odnosu na isti period prošle godine! Vreme je za rigorozne zakonske mere kako bi se žene zaštitile! Drage žene, na najmanji znak verbalne ili fizičke agresije, prvo upozorite a zatim i pozovite policiju. Ne dozvolite da vas zastrašuje, plaši, preti odmazdom ili ucenjuje! Neka mu glavu ohlade u stanici jer takve p*čke u stanici mnjau mnjau mnjauču kao mace i manji su od makovog zrna! Žene, vi niste ničiji rob ili vlasništvo, vi ste ravnopravna bića sa istim pravima na slobodu i normalan život! Muškarci koji zlostavljaju žene su obične p**ke! Zar p**ka da vas tuče, vređa ili ubije?! Niste glupe valjda?! Jači je? Super, zovite policiju. Plašite se? Super, zovite policiju. Diginte glavu, pokažite da se ne plašite i zovite policiju! Skupite petlju! Vaš život je najvredniji", napisala je na početku Jelena.

"Ko jednom krene da se iživljava nad ženom, polako pomera lestvicu i biće sve gore. Učinite sve što je potrebno da ne da se vi sklonite nego da taj bude sklonjen! U zatvoru će imati društvo malo jačih muškaraca koji "obožavaju" baš takve "devojčice"! Vaš strah je samo u vašoj glavi! On vas parališe da razmišljate normalno! Plašite ga se? Je l? Pa eto to je znak da živite kao pas. Ko se plaši partnera ima verovatno razlog. Šta čekate! Trgnite se! Ok? Ili će i vaše ime da bude u novinama! Nije vas majka odgajila da vas neko tuče i zlostavlja, u*erava vam život. Rođene ste za mnogo bolje", napisala je Karleuša, pa podelila i svoje iskustvo.

"Kada dovede sebe u situaciju da vam muškarac odlučuje ili odobrava kako da se obučete, našminkate ili ofarbate, vi ste već u problemu i podređenom položaju. Kada dovedete sebe u situaciju da muškarac odlučuje da li možete da izađete npr. u grad i gde i do koliko, vi ste već rob. Kada vam muškarac određuje koliko ćete potrošiti, jer nemate svoj dinar, vi ste naj*ale! Kada dovedete sebe u situaciju da muškarca pitate za dozvolu, vi ste svoje JA izgubile. Vi ste krpa. A šta se radi sa krpom? Briše se pod. Ne dozvolite kontrolu, ne dozvolite ulivanje straha! Jer to nije ljubav, to nije veza, to je put ka vašoj nesreći. Ima toliko muškaraca na ovoj planeti..... verujte mi. Naravno, nismo sve iste i ja ne očekujem da sve imate stav, petlju i snagu kao ja. Ali moram da vam kažem da se moj jak stav gradio užasnim udarcima, razočaranjem, velikim greškama, tugom i nesrećom! Bila sam rob sopstvenog straha, od partnera, rob straha od medija, od javnosti... A onda, samo sam rekla DOSTA JE. Shvatila sam da ne moram ama baš ništa. Ne moram da trpim, ne moram da se plašim, ne moram da igram kako drugi kažu, ne moram da slušam, moram samo da umrem. I zato sam odlučila da živim život! Podignute glave! Svaki dan! Oslobođena mišljenja drugih. Uzmite život u svoje ruke. Ne budite rob", završila je Karleuša.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

