BRENA OPET ZAJAHALA POPOVIĆA, SCENA ZAVRŠILA I U SIMPSONOVIMA! Zasela mu na ramena, a onda mu rođendan čestitala HIT fotkom

Lepa Brena čestitala je Saši Popovići rođendan na društvenoj mreži Instagram nesvakidašnjom slikom na kojoj su njih dvoje prikazani kao likovi iz Simpsonovih.

Na slici Lepa Brena je zajahala Popovića, baš kao što je jednom prilikom i sama pevačica na jednom od nastupa uradila svom prijatelji i kolegi iz benda.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Dok me je Brena jahala, zarađivao sam - rekao je jednom prilikom Saša Popović.

Naime, Brena se dok je pevala sa Sašom Popovićem i "Slatkim grehom" često kolegi pela na ramena.

foto: Pritnscreen/Instagram

- U to vreme bilo je toliko skandalozno, što sam se ja pela Saši Popoviću na ramena i što je on mene podizao, da smo mi to radili posle iz inata da bi se smejali tom lažnom moralu koji je u to vreme vladao kod nas - ispričala je Brena.

kurir.rs

