OVAJ DETALJ O SAŠI VIDIĆU I KARLEUŠI NIKO NE ZNA: U javnosti su godinama RATOVALI, ali o jednoj stvari iz prošlosti su ĆUTALI

Odnos Jelene Karleuše i Saše Vidića bio je jedan od najturbulentnijih na domaćoj estradi, a javnost gotovo da ne zna da je upravo ona jedna od prvih pevačica s kojima je poznati dizajner sarađivao na početku svoje karijere.

- Ljudi ne znaju da sam ja počela moju "modnu karijeru" upravo sa tobom '97. godine. Ne da smo matori, nego jako dugo i kvalitetno trajemo i ti i ja - otkrila je Karleuša gostujući pre par godina u emisiji "456 sekundi sa Sašom Vidićem". Karleušino gostovanje u pomenutoj emisiji ujedno je bilo i njeno zvanično pomirenje sa dizajnerom britkog jezika, od čijih je komentara cela estrada drhtala.

foto: Damir Dervišagić

O istoriji odnosa Jelene Karleuše i Saše Vidića možda bi se mogla napisati i knjiga, ali jedno je sigurno - oboje su uvek znali kako da "potkače" jedno drugo, a mnogi su smatrali da dve "zaraćene strane" savršeno razumeju nepisana pravila šoubiznisa, te da su u skladu s tim i davali oštre, ponekad i surove izjave jedno o drugom.

- Karleuša i ja smo se družili krajem devedesetih, sve dok nije počela da mi dira Seku. To je bilo ružno i zamolio sam je da to ne radi jer mi je Seka bila klijent. Bolelo me je kad je pričala da je krmača, pa je šetala ono prase... Jelena i ja smo zbog toga opasan rat vodili na Tviteru. Mi nikad nećemo piti kafe, ali imaćemo to prećutno poštovanje. Jelena je vrlo inteligentna, ali, nažalost, ne koristi je uvek dobro. Ona je moj alter ego - izjavio je Vidić u jednom intervjuu na pitanje da li bi se družio s Jelenom Karleušom.

foto: Stefan Stojanović

Inače, Jelena Karleuša se među prvima oglasila nakon vesti o smrti poznatog dizajnera i tako stavila do znanja da među njima, uprkos svemu, nije bilo zle krvi.

"Neka ti duša počiva u miru", kratko je napisala na Instagramu uz Vidićevu crno-belu fotografiju.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, poznati srpski stilista i kreator Saša Vidić preminuo je u 52. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Vidić je kasno sinoć dovezen u teškom stanju i odmah priključen na respirator. Prema rečima izvora, u pitanju je bilo septično stanje, te je stoga proglašen mrtvim usled kardiorespiratorne insuficijencije, a definitivan uzrok je zasad nepoznat.

Saša Vidić je rođen 1971. godine u selu Mlaka u Hvatskoj, živeo je jedno vreme u Banjaluci, da bi se potom preselio kod ujaka u Beograd, kada je pobegao od rata u Bosni kao izbeglo lice. U srpskoj prestonici izgradio je karijeru, a sarađivao je s najvećim zvezdama domaće estradne scene.

