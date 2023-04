IZDRŽAVALA SAM MUŽA! Snežana Borjan otkriva tajnu koju je čuvala sedam godina: Nije imao novca, živeo je kod mene...

Snežana Borjan progovorila je o svom braku sa slavnim golmanom, Milanom, rekavši da su joj drugarice branile da su uda za njega, ali ih ona nije poslušala jer se vodila srcem.

Snežana Borjan je otkrila da je izdržavala supruga Milana Borjana! Njih dvoje počeli su da se zabavljaju 2015. godine, kada golman fudbalskog kluba Crvena zvezda ni izbliza nije zarađivao kao danas!

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - priča Snežana.

Supruga slavnog golmana je otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega, ali ih ona nije poslušala.

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana.

Snežana svim devojkama savetuje da ne obraćaju pažnju na materijalni status partnera.

- Ako u startu razmišljate da se udate samo zbog novca, nebitno da li se radi o fudbaleru, nekom drugom sportisti ili biznismenu, izgubićete! Takav muškarac će vas varati, bićete nezadovoljne ili ćete biti zatvorene u kući bez prava da bilo šta kažete ili da negde izađete s prijateljima - završila je ona.

