"S TERASE SAM GLEDAO ŠTA SE DEŠAVALO U NJEGOVOM STANU" Komšija Saše Vidića otkrio šta se dešavalo mesicima: Ovaj put nije uspeo

Vest o smrti jednog od naših najuspešnijih kreatora Saše Vidića potresla je čitavu javnost, a brojne javne ličnosti opraštaju se celog dana od prijatelja i saradnika putem društvenih mreža.

Sada se oglasio i komšija Saše Vidića koji je bio prisitan kada je stigla Hitna pomoć.

- Bio mi je komšija. Pre nekoliko meseci je uspeo da se izvuče, ali je posle toga bio kao starac od 90 godina - napisao je on na društvenoj mreži Twitter.

- Juče sa terase vidim da Hitna pomoć dolazi do njegovog stana, ovaj put nije uspeo. Ne znam šta drugi misle o njemu, ali je on meni bio ok lik, poprilično lud i blesav, ali je bio ok - rekao je njegov komšija.

Saša Vidić tokom dugogodišnje, blistave karijere sarađivao je sa brojnim poznatim ličnostima sa javne scene - pevačima, glumcima, voditeljima, sportistima i političarima, a ostaće upamćen i kao čovek koji je svoj stav o svemu uvek bez zadrške iznosio javno.

Saša Vidić je rođen 1971. godine u Hrvatskoj, ali od 1991. godine živi i radi u Beogradu. Premda je više od dve decenije na srpskoj javnoj sceni o njegovom privatnom životu se vrlo malo zna. Za sebe je umeo da kaže da je vrlo lojalan prijatelj, te da od svih ljudi koji ga okružuju očekuje da budu takvi.

Upisao je modni dizajn na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu. Međutim, s obzirom na to da nije imao stalnih primanja morao je da napusti fakultet i da se zaposli. Njegova prva kreacija je bila haljina Branke Katić koju je nosila na dodeli nagrada nakon premijere filma „Mi nismo anđeli“.

