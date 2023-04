"NE BI MOGLA DA MI BUDE PRATEĆI VOKAL, NI DA MI DRŽI MIKROFON!" Maja Nikolić ponovo udarila na Gocu Tržan: Nije mentalno jaka

Maja Nikolić javno je ponovo udarila na svoju koleginicu Gocu Tržan, otkrivši detalje njihovog odnosa, kao i zbog koje situacije je došlo do netrpeljivosti među njima.

Naime, Maja je nedavno iznela informaciju kako je Goca navodno bila sa Acom Bulićem koji je u to vreme već bio oženjen, što je pevačica odmah demantovala. Goca je zatim javno zapretila Maji tužbom zbog iznošenja neistina na njen račun, ali pevačica se tu nije zaustavila sa prozivkama.

foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Dragan Kadić

- Goca je izašla iz naftalina, ne znam kako se za mene uhvatila. Bile smo uvek na: ''Zdravo, zdravo''. Ta njena izjava je neka stara izjava, ona je to ranije izjavljivala. Ja njene izjave ne shvatam ozbiljno. Ona nije meni ravna i ne mogu da komentarišem nekoga ko peva u falšu! l ne bi mogla ni da mi bude prateći vokal, ni da mi drži mikrofon. Goca je zabavljač i zvezda u pokušaju. Bila je zvezda dok je postojao "Tap 011". Naš konflikt datira od "Pinkovih zvezdica" kada je dete otpevalo moju pesmu ''Odlazim'', a Goca je rekla detetu da ne treba da peva moje pesme, jer su bezveze i nisu za to takmičenje. Ona je jedna baba devojka, zavidna i ljubomorna. Ne možeš nakon toliko nagrada da kažeš da ta pesma nije za takmičenje. Njene pesme imaju dva tona raspona. I to je to. Ja volim sve moje koleginice, meni je ona jako zabavna ličnost, ali ona nije merodavna da komentariše moj uspeh i moje nagrade... - poručila je Maja.

Maja je zatim istakla da bi ušla u "Zadrugu", a da to nije slučaj i sa njenom koleginicom, za koju smatra da nije mentalno jaka i da ne bi izdržala taj pritisak.

foto: Privatna arhiva

- Ja bih ušla u "Zadrugu", a Goca ne može, nije mentalno jaka. Ona može samo preko novina da komentariše. Da treba da dođe ovde u emisiju i da se suoči sa mnom, ne bi mogla. Najviše volim da pričam o osobama koje su pored mene, tako da neka slobodno dođe u studio i neka sedne pored mene - rekla je Maja vidno besna u emisiji na Red tvu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 Maja Nikolić kao u filmovima za odrasle