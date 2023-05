"NAJTEŽE JE OČUVATI DOMAĆINSTVO, SAČUVATI MUŽA I IZVESTI DECU NA PRAVI PUT" Jami u prazničnom raspoloženju, ovo joj najlepše pada!

Jasna Milenković Jami zalaže se za prava domaćica, a najviše onih kojima je najteže da sačuvaju muža. Muzička zvezda, koja godinama udarnički radi u zemlji i inostranstvu, otkriva kako se borila za svoja radnička prava. Njena ćerka Lea Milenković je takođe izuzetno vredna i jedna je od najuspešnijih studenata.

Šta za vas predstavlja Prvi maj?

- U mom slučaju svi praznici su radni. Kada je ova profesija u pitanju, nema datuma za siguran odmor. Ja i ne želim da se odmaram. Ima vremena, odmaraćemo se za dvadeset, trideset godina. Meni je Praznik rada stvarno praznik, ali rada, a ljudima je uglavnom praznik nerada. Za Beograd mi znači čist vazduh, puno slobodnih parking-mesta, prodiše grad i mnogo je lepo. Najviše volim da sam za praznike u prestonici jer je tada najlepše.

Kada vam je u životu najteže bilo da radite?

- To su, bogu hvala, retki trenuci. Ne želim da se dešavaju, ali to je kada se desi iznenadni odlazak nekog najbližeg člana porodice, a mora da se radi. Ovaj posao je nezahvalan, jer su emocije tvoje i nemaš pravo na to jer si se opredelila za profesiju koja služi narodu.

Koji posao je po vašem mišljenju najlepši za ženu?

- Onaj u kojem ona uživa, šta god da je. Samo da se ne pati, da se ne trpi, e, to je katastrofa. Samo da žena voli to što radi, a nagrada će da dođe kad-tad.

Da li ste za tu parolu da muškarac treba da radi, a žena da bude u kući i brine o porodici?

- Nije ni to loše. Najteži posao za ženu je biti domaćica. Da se ja pitam, te žene domaćice bi dobijale i radni staž i platu, jer to je najteži posao: održavati domaćinstvo, čuvati muža i izvesti decu na pravi put. E, najteže je sačuvati muža, to treba da bude benificirani radni staž.

Koji vam je posao iz snova?

- Kao vrhunski sportista, mislila sam da ću se baviti sportom do kraja života. Mada ja tako živim, muzika me je uzela i više nisam mogla da joj se oduprem i ja obožavam to. Šlag na tortu je moja Lea i taj moj trougao je zatvoren kako treba.

Koliko bi prosek plate trebalo da bude u Srbiji?

- Minimum 1.000 evra.

Da imate čarobni štapić, šta biste promenili?

- Ovog momenta bih zaustavila vreme. Vratila bih se u vreme kad je bilo najlepše vreme muško-ženskih odnosa, borbe za ženu, devojku, bezbrižno vreme, kada nije bio haos, već se živelo lepo i bezbrižno. Eto, to bih ja uradila.

Lea Milenković Želim da radim za interes moje zemlje i naroda Kao uspešan student, koliko je teško u današnje vreme raditi na svojoj budućnosti? - Izuzetno. Znam da će se sav moj rad i trud uskoro isplatiti. Iako još uvek studiram, već dobijam odlične poslovne ponude, a na jednoj uveliko radim. U pitanju je politički projekat koji će uskoro zaživeti. Odelo i alat: Uradi sam foto: Nemanja Nikolić Šta vam je važnije: znanje ili fizički izgled? - Smatram da je znanje, pored izgleda, izuzetno važno za jednu devojku, a za mene je primarno. To podrazumeva žrtvovanje, odricanja i vrlo malo slobodnog vremena, ako neko ide ka vrhu kada je profesija u pitanju. Postavila sam sebi visoke ciljeve i ne umem drugačije jer sam perfekcionista. Zbog čega ste odabrali baš diplomatiju? - Još od malih nogu sam znala čime želim da se bavim. Smatram da imam kvalitetne osobine koje jedan diplomata treba da poseduje. Imam stav, nepokolebljiva sam, veliki sam patriota, dostojanstvena, odgovorna, pouzdana, lojalna. Dama se ne postaje, ona se rađa. Rasla sam u duhu patriotizma koji je veoma jak u našoj porodici. On me je najviše podstakao da razmišljam o bavljenju diplomatijom i zato želim da u budućnosti radim za interese moje zemlje i naroda.

